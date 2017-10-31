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Гриневич обговорила з експертами Венеційської комісії мовну статтю закону про освіту

Гриневич обговорила з експертами Венеційської комісії мовну статтю закону про освіту

Київ • УНН

 • 9935 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла експертам Венеційської комісії про мовну статтю закону про освіту, передає УНН з посиланням на прес-служба МОН.

У вівторок 31 жовтня відбулась зустріч представників МОН України на чолі з міністром Л.Гриневич з експертами Венеційської комісії. Як зазначається, запитання експертів стосувалися різних підходів до навчання дітей з різних меншин, строків та інструментів імплементації мовної статті Закону "Про освіту".

Повідомляється, що експерти із занепокоєнням сприйняли запропонований підхід, коли для кожної національної меншини індивідуально визначаються умови імплементації статті.

"Лілія Гриневич пояснила, що освіта в школах кожної з меншин має свої потреби, щоб на виході отримати відповідну якість. Зокрема, йшлося про те, що польська та болгарська мови належать до слов’янської групи, тому тут потрібен один підхід, а угорська та румунська – це мови іншої групи, і підхід має бути вже іншим", - сказано у повідомленні.

Обговорювались також інструменти імплементації мовної статті.

"Зараз я відчуваю, що ми змогли озброїти експертів Венеційської комісії реальними аргументами стосовно статті 7 нового Закону "Про освіту", – зазначила Л.Гриневич.

Експерти Венеційської комісії перебувають в Україні з 30 до 31 жовтня. Протягом цього часу вони зустрічаються з представниками національних меншин в Україні, представниками МЗС, МОН України та депутатами ВРУ.

Як повідомляв УНН, висновок Венеційської комісії щодо закону України "Про освіту" можна очікувати приблизно 11 грудня.

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