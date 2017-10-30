Висновки Венеційської комісії щодо закону про освіту очікуються 11 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Висновок Венеційської комісії щодо закону України "Про освіту" можна очікувати приблизно 11 грудня. Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу "112 Україна" повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
"Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеційської комісії в грудні. Орієнтовно вони мають бути оприлюднені 11 грудня", – повідомила міністр.
Гриневич відкидає вірогідність того, що рекомендації комісії можуть суперечити інтересам України.
"Думаю, такого не трапиться. Ми спілкуватимемось із експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин", – підкреслює вона.
За її словами, попередніх висновків наразі немає.
"Ми написали нашу аргументації до комісії, чому саме така стаття і чому ми вважаємо, що ми не порушуємо наших міжнародних зобов'язань, не порушуємо Конституцію України", – повідомляє Гриневич.
Вона зазначила, що завтра, 31 жовтня, проведе переговори із шістьма експертами Венеційської комісії.
"Ми будемо спілкуватися про всі нюанси і наші аргументи щодо статті про мову освіти. Я буду готова відповідати на питання експертів", – наголошує міністр.
Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України прийняли в другому читанні і в цілому проект закону "Про освіту".
Так, 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту.
Також нагадаємо, міністри закордонних справ Болгарії, Угорщини, Греції та Румунії підписали лист главі МЗС України через новий закон про освіту.