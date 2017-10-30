Выводы Венецианской комиссии относительно закона об образовании ожидаются 11 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вывод Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании" можно ожидать примерно 11 декабря. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.
"Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно они должны быть обнародованы 11 декабря", - сообщила министр.
Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации комиссии могут противоречить интересам Украины.
"Думаю, такого не случится. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", - подчеркивает она.
По ее словам, предварительных выводов пока нет.
"Мы написали нашу аргументации в комиссию, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", - сообщает Гриневич.
Она отметила, что завтра, 31 октября, проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии.
"Мы будем общаться обо всех нюансах и наши аргументы по статье о языке образования. Я буду готова отвечать на вопросы экспертов", - отмечает министр.
Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании".
Так, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.
Также напомним, министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины из-за нового закона об образовании.