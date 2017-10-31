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Гриневич обсудила с экспертами Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании

Гриневич обсудила с экспертами Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании

Киев  •  УНН

 • 9917 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала экспертам Венецианской комиссии о языковой статье закона об образовании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Во вторник 31 октября состоялась встреча представителей МОН Украины во главе с министром Л.Гриневич с экспертами Венецианской комиссии. Как отмечается, вопросы экспертов касались различных подходов к обучению детей из разных меньшинств, сроков и инструментов имплементации языковой статьи Закона "Об образовании".

Сообщается, что эксперты с тревогой восприняли предложенный подход, когда для каждого национального меньшинства индивидуально определяются условия имплементации статьи.

"Лилия Гриневич объяснила, что образование в школах каждой из меньшинств имеет свои потребности, чтобы на выходе получить соответствующее качество. В частности, речь шла о том, что польский и болгарский языки принадлежат к славянской группе, поэтому здесь нужен один подход, а венгерский и румынский - это языки другой группы, и подход должен быть уже другим", - сказано в сообщении.

Обсуждались также инструменты имплементации языковой статьи.

"Сейчас я чувствую, что мы смогли вооружить экспертов Венецианской комиссии реальными аргументами относительно статьи 7 нового Закона "Об образовании", - отметила Л.Гриневич.

Эксперты Венецианской комиссии находятся в Украине с 30 по 31 октября. В течение этого времени они встречаются с представителями национальных меньшинств в Украине, представителями МИД, МОН Украины и депутатами ВРУ.

Как сообщал УНН, вывод Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании" можно ожидать примерно 11 декабря.

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