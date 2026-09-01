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Велика турецька судноплавна компанія повністю припинила рейси до росії через загрози безпеці

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Akkon зупинив рейси до росії через загрози суднам, екіпажам і вантажам. Рішення може ускладнити імпорт європейських товарів.

Велика турецька судноплавна компанія повністю припинила рейси до росії через загрози безпеці

Турецький контейнерний оператор Akkon повністю відмовився від заходів у російські порти через зростання ризиків для суден, екіпажів і вантажів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на клієнтів компанії та учасників логістичного ринку, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Akkon розіслав партнерам термінове повідомлення про припинення рейсів до росії. Судна, які прямували до санкт-петербурга, почали повертати назад, а вантажі планують доставляти до портів відправлення або вивантажувати в інших портах.

Ще 10 серпня компанія через напружену ситуацію в Чорному морі перенесла рейси з новоросійська до санкт-петербурга, встановивши доплату у $2500 за контейнер. Однак після оцінки безпекової ситуації Akkon вирішила повністю відмовитися від заходів у російські порти.

Відмова перевізників може вдарити по російському імпорту

За даними видання, 21 серпня безпілотник атакував контейнеровоз Akkon Lines, після чого судно зазнало пошкоджень і загорілося, а екіпаж евакуювали. У компанії заявили, що подальша ескалація створює підвищені ризики для екіпажів, суден та вантажів.

The Moscow Times також пише, що роботу з росією повністю припинив інший турецький перевізник Arkas. Крім того, один із найбільших світових контейнерних операторів MSC 26 серпня відмовився від заходів у новоросійськ після атаки на контейнеровоз MSC Ulsan III.

Представники логістичного ринку попереджають, що відмова турецьких контейнерних перевізників від роботи з росією може ускладнити постачання європейських товарів. Турецький маршрут був одним із каналів, через які вантажі з Європи потрапляли на російський ринок.

Атакований біля новоросійська російський суховантаж дрейфував до Туреччини та сів на мілину31.08.26, 06:15 • 19621 перегляд

Степан Гафтко

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