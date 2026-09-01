Велика турецька судноплавна компанія повністю припинила рейси до росії через загрози безпеці

Турецький контейнерний оператор Akkon повністю відмовився від заходів у російські порти через зростання ризиків для суден, екіпажів і вантажів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на клієнтів компанії та учасників логістичного ринку, пише УНН.

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За даними видання, Akkon розіслав партнерам термінове повідомлення про припинення рейсів до росії. Судна, які прямували до санкт-петербурга, почали повертати назад, а вантажі планують доставляти до портів відправлення або вивантажувати в інших портах.

Ще 10 серпня компанія через напружену ситуацію в Чорному морі перенесла рейси з новоросійська до санкт-петербурга, встановивши доплату у $2500 за контейнер. Однак після оцінки безпекової ситуації Akkon вирішила повністю відмовитися від заходів у російські порти.

Відмова перевізників може вдарити по російському імпорту

За даними видання, 21 серпня безпілотник атакував контейнеровоз Akkon Lines, після чого судно зазнало пошкоджень і загорілося, а екіпаж евакуювали. У компанії заявили, що подальша ескалація створює підвищені ризики для екіпажів, суден та вантажів.

The Moscow Times також пише, що роботу з росією повністю припинив інший турецький перевізник Arkas. Крім того, один із найбільших світових контейнерних операторів MSC 26 серпня відмовився від заходів у новоросійськ після атаки на контейнеровоз MSC Ulsan III.

Представники логістичного ринку попереджають, що відмова турецьких контейнерних перевізників від роботи з росією може ускладнити постачання європейських товарів. Турецький маршрут був одним із каналів, через які вантажі з Європи потрапляли на російський ринок.

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