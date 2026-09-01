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Крупная турецкая судоходная компания полностью прекратила рейсы в Россию из-за угроз безопасности

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Akkon приостановила рейсы в Россию из-за угроз для судов, экипажей и грузов. Это решение может осложнить импорт европейских товаров.

Крупная турецкая судоходная компания полностью прекратила рейсы в Россию из-за угроз безопасности

Турецкий контейнерный оператор Akkon полностью отказался от заходов в российские порты из-за роста рисков для судов, экипажей и грузов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на клиентов компании и участников логистического рынка, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, Akkon разослал партнёрам срочное сообщение о прекращении рейсов в Россию. Суда, направлявшиеся в Санкт-Петербург, начали разворачивать обратно, а грузы планируют доставлять в порты отправления или выгружать в других портах.

Ещё 10 августа компания из-за напряжённой ситуации в Чёрном море перенесла рейсы из Новороссийска в Санкт-Петербург, установив доплату в размере $2500 за контейнер. Однако после оценки ситуации с безопасностью Akkon решила полностью отказаться от заходов в российские порты.

Отказ перевозчиков может ударить по российскому импорту

По данным издания, 21 августа беспилотник атаковал контейнеровоз Akkon Lines, после чего судно получило повреждения и загорелось, а экипаж эвакуировали. В компании заявили, что дальнейшая эскалация создаёт повышенные риски для экипажей, судов и грузов.

The Moscow Times также пишет, что работу с Россией полностью прекратил другой турецкий перевозчик Arkas. Кроме того, один из крупнейших мировых контейнерных операторов MSC 26 августа отказался от заходов в Новороссийск после атаки на контейнеровоз MSC Ulsan III.

Представители логистического рынка предупреждают, что отказ турецких контейнерных перевозчиков от работы с Россией может осложнить поставки европейских товаров. Турецкий маршрут был одним из каналов, по которым грузы из Европы попадали на российский рынок.

Атакованный возле Новороссийска российский сухогруз дрейфовал к Турции и сел на мель31.08.26, 06:15 • 19636 просмотров

Степан Гафтко

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