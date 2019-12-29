Великий обмін: щонайменше одна людина відмовилася їхати в ОРДЛО

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські полонені з окупованої частини Луганської області та ті, кого віддає Україна, проходять верифікацію у двох наметах на майданчику КПВВ “Майорське”. Під час верифікації принаймні одна людина відмовилась залишати підконтрольну Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Радіо Свобода”.