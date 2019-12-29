Великий обмін: щонайменше одна людина відмовилася їхати в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські полонені з окупованої частини Луганської області та ті, кого віддає Україна, проходять верифікацію у двох наметах на майданчику КПВВ “Майорське”. Під час верифікації принаймні одна людина відмовилась залишати підконтрольну Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Радіо Свобода”.
Як пише видання, українських полонених вивели з автобуса та завели в один намет, з іншого — виводять утримуваних для угруповання “ЛНР” та садять в автобуси, що заїхали за ними з окупованої території.
Зазначається, що серед тих, кого Україна віддає, є відмови: принаймні одна літня жінка відмовилась від обміну та повернулась назад на підконтрольну Україні територію.
Раніше УНН стали відомі імена перших утримуваних в ОРДЛО українців.
Також повідомлялось, що під час верифікації всі 25 осіб заявили, що не бажаються залишатись в ОРДЛО.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “Великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.