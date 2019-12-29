Большой обмен: минимум один человек отказался ехать в ОРДЛО

Как пишет издание, украинских пленных вывели из автобуса и завели в один шатер, с другой — выводят предназначенных для группировки “ЛНР” и сажают в автобусы, которые заехали за ними из оккупированной территории.

Отмечается, что среди тех, кого Украина отдает, есть отказ: по крайней мере одна пожилая женщина отказалась от обмена и вернулась обратно на подконтрольную Украине территорию.

Ранее УНН стали известны имена первых содержащихся в ОРДЛО украинцев.

Также сообщалось, что во время верификации все 25 человек заявили, не бажаються оставаться в ОРДЛО.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должна состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится на КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в майорских в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.