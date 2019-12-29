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Большой обмен: минимум один человек отказался ехать в ОРДЛО

Большой обмен: минимум один человек отказался ехать в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 16417 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские пленные из оккупированной части Луганской области и те, кого отдают Украине, проходят верификацию в двух палатках на площадке КПВВ “Майорское”. Во время верификации крайней мере один человек отказалась оставлять подконтрольную Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Радио Свобода”.

Как пишет издание, украинских пленных вывели из автобуса и завели в один шатер, с другой — выводят предназначенных для группировки “ЛНР” и сажают в автобусы, которые заехали за ними из оккупированной территории.

Отмечается, что среди тех, кого Украина отдает, есть отказ: по крайней мере одна пожилая женщина отказалась от обмена и вернулась обратно на подконтрольную Украине территорию.

Ранее УНН стали известны имена первых содержащихся в ОРДЛО украинцев.

Также сообщалось, что во время верификации все 25 человек заявили, не бажаються оставаться в ОРДЛО.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должна состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится на КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в майорских в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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