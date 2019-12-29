Перші 25 звільнених українців відмовились залишатись в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час процедури верифікації у наметі всі 25 раніше утримуваних в ОРДЛО українців заявили, що не хочуть залишатись на окупованій території, передає кореспондент УНН.
Так, на питання так званого омбудсмена “ЛНР” Ольги Кобцевої про те, чи хочуть вони повернутись на підконтрольну уряду територію, всі 25 осіб відповіли гучним: “Так”. На питання про те, чи є серед них такі, хто хоче залишитись на тимчасово окупованій території, одноголосно пролунало: “Ні”.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.