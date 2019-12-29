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Сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців – Денісова

Сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. За попередніми даними, під час сьогоднішнього обміну 80 утримуваних повернуться на підконтрольну територію України з ОРДЛО. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

“За попередніми даними сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців (але кількість осіб може змінюватися). Мої представники підтверджують: до місця взаємного звільнення з ОРДЛО вже прибули 3 автобуси з нашими співгромадянами. Вони, наразі, залишаються в автобусах”, — йдеться в повідомленні.

Зі слів омбудсмена, після того, як хлопці переодягнуться, почнеться процес верифікації.

Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО. 

Українські Національні Новини

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