Сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців – Денісова

КИЇВ. 29 грудня. УНН. За попередніми даними, під час сьогоднішнього обміну 80 утримуваних повернуться на підконтрольну територію України з ОРДЛО. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.