Сегодня будут освобождены 80 наших ребят - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По предварительным данным, во время сегодняшнего обмена 80 удерживаемых вернутся на подконтрольную территорию Украины из ОРДЛО. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах", - говорится в сообщении.
По словам омбудсмена, после того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации.
Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".
То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.
Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.