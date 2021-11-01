“Велика реставрація”: тендерного фаворита одеської мерії оштрафували на 4 млн за змову

Що сталося

Через систему Prozorro Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради проводилося 6 процедур закупівель, які стосувалися ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, у тому числі і розташованих в історичній частині Одеси. Також мова про торги щодо ремонту шестиповерхової будівлі на замовлення державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”. Загальна сума очікуваної вартості торгів складала більше 107 млн грн.

Наразі обидві компанії повинні виплатити штраф та позбавляються права участі у торгах на 3 роки.

“Строй-Еліт” — тендерний фаворит одеської мерії

Водночас саме “Строй-Еліт”, як повідомляв УНН раніше, відреставрувала театр ім. Василька (об’єкт “Великої реставрації” Зеленського, — ред.). За інформацією Одеської ОДА, “Строй-еліт” отримав за свою роботу майже 20 мільйонів гривень.

Та й загалом, ця компанія була фаворитом одеської мерії — лише за останні 4 роки вона перемогла у 45 тендерах на майже 300 мільйонів гривень.

Така тендерна успішність компанії водночас дещо суперечить її іміджу. Адже фірма є фігурантом кримінального провадження стосовно розкрадання коштів з держбюджету в особливо великих розмірах. Ба більше, “Строй-Еліт” виступала підрядником робіт, які проходять у кримінальному провадженні начальника Управління капітального будівництва (УКБ, — ред.) Одеської міськради Бориса Панова. За ними він звинувачується у присвоєнні бюджетних коштів за багатомільйонними договорами, укладеними із “Строй-Елітом”.

Нагадаємо

В Одесі реставраційні тендерні скандали та кримінал за їх наслідками — вже майже норма. Зараз, наприклад, судять директорів компаній, які афілійовані з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном, розшукуваним МВС з 2017 року.



Ці фірми (“Укрспецпроект”, “Реставратор-1946”, “Чхоллима” та “Арт-проект-2010”, — ред.) займалася сумнозвісною реставрацією будинку Руссова, з якого після їх робіт почали відвалюватися деталі.

Директорів цих компаній наразі підозрюють у привласненні та розтраті близько 5 млн бюджетних коштів на реставрації історичної будівлі. Попри це, фірми продовжують брати активну участь у торгах на відновлювальні роботи, зокрема і по програмі Зеленського “Велика реставрація”.