“Большая реставрация”: тендерного фаворита одесской мэрии оштрафовали на 4 млн за сговор

Что случилось

Через систему Prozorro Управлением капитального строительства Одесского городского совета проводилось 6 процедур закупок, которые касались ремонтно-реставрационных работ фасадов и кровель зданий, в том числе и расположенных в исторической части Одессы. Также речь о торгах по ремонту шестиэтажного здания по заказу Государственного предприятия “Одесский морской торговый порт”. Общая сумма ожидаемой стоимости торгов составляла более 107 млн грн.

Сейчас обе компании должны выплатить штраф и лишаются права участия в торгах на 3 года.

“Строй-элит" - тендерный фаворит одесской мэрии

В то же время именно "Строй-элит", как сообщал УНН ранее, отреставрировал театр им. Василько (объект “большой реставрации” Зеленского — ред.). По информации Одесской ОГА, “Строй-элит” получил за свою работу почти 20 миллионов гривен.

Да и в целом, эта компания была фаворитом одесской мэрии - только за последние 4 года она победила в 45 тендерах на почти 300 миллионов гривен.

Такая тендерная успешность компании в то же время несколько противоречит ее имиджу. Ведь фирма является фигурантом уголовного производства в отношении хищения средств из госбюджета в особо крупных размерах. Более того, “Строй-Элит” выступал подрядчиком работ, которые проходят в уголовном производстве начальника Управления капитального строительства (УКС — ред.) Одесского горсовета Бориса Панова. По ним он обвиняется в присвоении бюджетных средств по многомиллионным договорам, заключенным со “Строй-Элитом”.

Напомним

В Одессе реставрационные тендерные скандалы и криминал по их результатам — уже почти норма. Сейчас, например, судят директоров компаний, которые аффилированы с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, разыскиваемым МВД с 2017 года.



Эти фирмы (“Укрспецпроект”, “Реставратор-1946”, “Чхоллима” и “Арт-проект-2010” — ред.) занималась печально известной реставрацией дома Руссова, от которого после их работ стали отваливаться детали.

Директоров этих компаний сейчас подозревают в присвоении и растрате около 5 млн бюджетных средств на реставрации исторического здания. Несмотря на это, фирмы продолжают активно участвовать в торгах на восстановительные работы, в том числе и по программе Зеленского “большая реставрация”.