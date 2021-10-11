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Кошти “Великої реставрації” Зеленського в Одесі віддають “наближеним” — фігурантам багаторічного криміналу

Київ • УНН

 • 21147 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Низка архітектурних пам’яток Одещини були включені до програми президента Володимира Зеленського “Велика реставрація”. Про те, що тендери на її проведення в Одесі виграють компанії — фаворити мерії із гучним кримінальним шлейфом УНН розповідав в одному з попередніх своїх матеріалів.

Та виявилося, що описаний раніше випадок з Одеською філармонією — не єдиний. Кошти президентської програми на ремонті театру ім. Василька теж освоїв не менш скандальний фігурант кримінальних справ.

Контекст

Наприкінці вересня в Одесі за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” компанія “Строй-еліт” відреставрувала театр ім. Василька. За інформацією Одеської ОДА, “Строй-еліт” отримав за свою роботу майже 20 мільйонів гривень.

Кримінальне минуле

Компанія “Строй-еліт” неодноразово виходила з перемогою в тендерних закупівлях щодо реставрації та ремонтних робіт на Одещині. Лише за останні 4 роки вона перемогла у 45 тендерах на майже 300 мільйонів гривень. Водночас компанія за даними аналітичної системи YouControl, є фігурантом кримінального провадження стосовно розкрадання коштів з держбюджету в особливо великих розмірах.

Зокрема, в одному з кримінальних проваджень через сумнівні договори зі “Строй-еліт” підозрюваним був навіть керівник УКС одеської міської адміністрації Борис Панов. А саму компанію правоохоронці звинувачували у підготовці фіктивних договорів, інформував “Монітор”. 

Попри все, “Строй-еліт” й досі успішно освоює бюджети міста. Ба більше, компанія нещодавно перехопила один з тендерів, що спершу дістався не менш скандальній фірмі афілійованій з реставратором-утікачем Русланом Тарпаном — “Укрспецпроект”.

“Строй-еліт” & “Укрспецпроект”

Так, “Укрспецпроект”, за підсумками тендерної процедури, мала проводити реставрацію будівлі Старої Біржі на Думській площі (Одеса — ред.). В останній момент її перемогу анулювали з формальних причин і “передали” “Строй-еліту”.

Службових осіб “Укрспецпроекту” зараз судять за привласнення та розтрату бюджетних коштів на реставрації будинку Руссова (близько 5 млн грн — ред.). А згаданий вище Тарпан уже 4 роки перебуває у розшуку МВС. Однак це не стоїть на заваді спроб участі наближених до нього бізнес активів у президентських програмах Зеленського.

Деталі

Програма президента Володимира Зеленського “Велика реставрація” стартувала цього року, з держбюджету планують витратити 2 млрд грн. Тендери щодо відновлення історичних пам’яток — в самому розпалі і допускають до них в Одесі всіх охочих, попри кримінальний шлейф, підозри, обвинувачення та розшуки.

Нагадаємо

В АМКУ з цього приводу розводять руками. Експерт з державних закупівель Агія Загребельська пояснила,
що виною всьому нездатність правоохоронців довести справи представників “реставраційного клану” Одещини до вироків суду. В ситуації з Тарпаном, мова зокрема, про САП та НАБУ, які навіть не змогли назвати причин відсутності цього підозрюваного у базах міжнародного розшуку.

Українські Національні Новини

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