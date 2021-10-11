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Средства "Большой реставрации" Зеленского в Одессе отдают "приближенным" - фигурантам многолетнего криминала

Киев  •  УНН

 • 21138 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Ряд архитектурных памятников Одесской были включены в программу президента Владимира Зеленского "Большая реставрация". О том, что тендеры на ее проведение в Одессе выигрывают компании - фавориты мэрии с громким уголовным шлейфом УНН рассказывал в одном из предыдущих своих материалов.

Но оказалось, что описанный ранее случай с Одесской филармонией — не единственный. Средства президентской программы на ремонте театра им. Базилика тоже освоил Не менее скандальный фигурант уголовных дел.

Контекст

В конце сентября в Одессе по программе президента Владимира Зеленского “Большая стройка” компания “Строй-элит” отреставрировала театр им. Базилика. По информации Одесской ОГА, “Строй-элит” получил за свою работу почти 20 млн гривен.

Криминальное прошлое

Компания “Строй-элит” неоднократно выходила с победой в тендерных закупках по реставрации и ремонтных работ в Одесской области. Только за последние 4 года она победила в 45 тендерах на почти 300 000 000 гривен. В то же время компания по данным аналитической системы YouControl , является фигурантом уголовного производства в отношении хищения средств из госбюджета в особо крупных размерах.

В частности, в одном из уголовных производств за сомнительные договоры с “Строй-элит” подозреваемым был даже руководитель УКС одесской городской администрации Борис Панов. А саму компанию правоохранители обвиняли в подготовке фиктивных договоров, информировал “Монитор”.

Несмотря на все, “Строй-элит” и до сих пор успешно осваивает бюджеты города. Более того, компания недавно перехватила один из тендеров сначала достался не менее скандальной фирме аффилированной с реставратором беглым Русланом Тарпан — “Укрспецпроект”.

“Строй-элит” & “Укрспецпроект”

Так, “Укрспецпроект”, по итогам тендерной процедуры, должна была проводить реставрацию здания Старой Биржи на Думской площади (Одесса — ред.). В момент ее победу аннулировали по формальным причинам и “передали” “Строй-элиту”.

Должностных лиц “Укрспецпроект” сейчас судят за присвоение и растрату бюджетных средств на реставрации дома Руссова (около 5 млн грн — ред.). А упомянутый выше Тарпан уже 4 года находится в розыске МВД. Однако это не мешает попыток участия приближенных к нему бизнес активов в президентских программах Зеленского.

Детали

Программа президента Владимира Зеленского “Большая реставрация” стартовала в этом году, из госбюджета планируют потратить 2 млрд грн. Тендеры по восстановлению исторических памятников — в самом разгаре и допускают к ним в Одессе всех желающих, несмотря на уголовный шлейф, подозрения, обвинения и поиски.

Напомним

В АМКУ по этому поводу разводят руками. Эксперт по государственным закупкам Агия Загребельского объяснила,
что виной всему неспособность правоохранителей довести дела представителей “реставрационного клана” Одесской области до приговоров суда. В ситуации с Тарпан, речь в частности, о САП и НАБУ, которые даже не смогли назвать причин отсутствия этого подозреваемого в базах международного розыска.

Украинские Национальные Новости

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