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Велика приватизація залежить від політичної волі керівництва країни - експерт

Велика приватизація залежить від політичної волі керівництва країни - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Питання приватизації великих підприємств не пов'язане з методологією продажу, а замкнуте на наявності або відсутності політичної волі вищого керівництва країни. Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту УНН заявив заслужений економіст України, член-кореспондент Академії технологічних наук України Олександр Пасхавер.

“У кінцевому рахунку всі удосконалення нічого не варті у порівнянні з політичним рішенням. Якщо буде політичне рішення на вищому рівні "терміново продавати“, вони будуть терміново продані. Якщо не буде таке рішення прийнято, то вони не будуть терміново продані”, — додав О.Пасхавер.

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За його словами, приватизація завжди була джерелом політичних спекуляцій, тому що “у приватизації є чисто економічний зміст, а є і політичний зміст. Кожен раз це взаємодіє таким чином, що супротивники приватизації, які отримують гроші на експлуатації державних підприємств, корупційні гроші, вони завжди "проти“, а ті, хто хочуть отримати (вигоду — ред.) на придбання цих підприємств, вони завжди "за“”.

“Я спостерігаю за приватизацією з 1993 року і бачив багато разів ці суто театральні ігри, де одні і ті ж брешуть населенню. І ті, хто вважають, що приватизація не вчасно і ті, хто вважає, що приватизація потрібна швидко”, — зазначив експерт.

Він зазначив, що за багато років в Україні бували випадки, коли “Президент просто вказував, кому продавати” і тоді підприємство продавалося конкретній особі.

“Частенько він (Президент — ред.) говорив: нехай вони дійсно змагаються. Як тільки він це говорив, то підприємство просто не продавалося, тому що йшла така метушня та боротьба, що його просто неможливо було продати. Продаж крупного підприємства, це завжди політичний акт”, — вважає О.Пасхавер.

За словами експерта, в Україні часто “методологія змінювалася, а проблеми з продажем підприємств залишалися в сфері інтересів”, якщо мова йшла про продаж великих підприємств.

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