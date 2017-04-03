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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115791 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174468 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127885 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123616 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116393 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Большая приватизация зависит от политической воли руководства страны - эксперт

Большая приватизация зависит от политической воли руководства страны - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вопрос приватизации крупных предприятий не связан с методологией продажи, а замкнутый на наличии или отсутствии политической воли высшего руководства страны. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту УНН заявил заслуженный экономист Украины, член-корреспондент Академии технологических наук Украины Александр Пасхавер.

"В конечном счете все усовершенствования ничего не стоят по сравнению с политическим решением. Если будет политическое решение на высшем уровне "срочно продавать", они будут срочно проданы. Если не будет такое решение принято, то они не будут срочно проданы", - добавил А.Пасхавер.

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По его словам, приватизация всегда была источником политических спекуляций, потому что "в приватизации является чисто экономическое содержание, а есть и политический смысл. Каждый раз это взаимодействует таким образом, что противники приватизации, которые получают деньги на эксплуатации государственных предприятий, коррупционные деньги, они всегда "против", а те, кто хотят получить (выгоду - ред.) на приобретение этих предприятий, они всегда "за"".

"Я наблюдаю за приватизацией с 1993 года и видел много раз эти чисто театральные игры, где одни и те же врут населению. И те, кто считают, что приватизация не вовремя и те, кто считает, что приватизация нужна быстро", - отметил эксперт.

Он отметил, что за многие годы в Украине бывали случаи, когда "Президент просто указывал, кому продавать" и тогда предприятие продавалось конкретному лицу.

"Зачастую он (Президент - ред.) говорил: пусть они действительно соревнуются. Как только он это говорил, то предприятие просто не продавалось, потому что шла такая суета и борьба, его просто невозможно было продать. Продажа крупного предприятия, это всегда политический акт", - считает А.Пасхавер.

По словам эксперта, в Украине часто "методология менялась, а проблемы с продажей предприятий оставались в сфере интересов", если речь шла о продаже крупных предприятий.

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