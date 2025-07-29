Вдарив рукою по телефону: на Київщині поліція проводить перевірку щодо конфлікту між чоловіком і жінкою в магазині

У Бучанському районі Київській області стався конфлікт між жінкою і 60-річним чоловіком, під час якого відбулася штовханина, а фігурант справи вдарив рукою по телефону потерпілої. Наразі поліція проводить перевірку щодо цієї ситуації, пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.

28 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з житлових комплексів у селі Софіївська Борщагівка стався конфлікт. Попередньо встановлено, що у магазині між жінкою та 60-річним чоловіком виникла словесна суперечка, яка переросла у штовханину, після чого чоловік вдарив рукою по телефону потерпілої