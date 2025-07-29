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Ударил рукой по телефону: на Киевщине полиция проводит проверку по конфликту между мужчиной и женщиной в магазине

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В Бучанском районе Киевской области произошел конфликт между 60-летним мужчиной и женщиной, во время которого мужчина ударил рукой по телефону потерпевшей. Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего 28 июля в магазине села Софиевская Борщаговка.

Ударил рукой по телефону: на Киевщине полиция проводит проверку по конфликту между мужчиной и женщиной в магазине

В Бучанском районе Киевской области произошел конфликт между женщиной и 60-летним мужчиной, во время которого произошла потасовка, а фигурант дела ударил рукой по телефону потерпевшей. Сейчас полиция проводит проверку по этой ситуации, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины. 

Детали

28 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из жилых комплексов в селе Софиевская Борщаговка произошел конфликт. Предварительно установлено, что в магазине между женщиной и 60-летним мужчиной возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, после чего мужчина ударил рукой по телефону потерпевшей

- сообщили правоохранители. 

Отмечается, что сотрудники Бучанского районного управления полиции зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

По данному факту полицейскими осуществляется проверка, после установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация

- добавили в полиции. 

Дополнение

Столичные правоохранители привлекли к ответственности родителей трех подростков 14-15 лет, которые ради развлечения взобрались на строительный кран в Подольском районе Киева. На родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

 На Крещатике водитель Volkswagen выехал на пешеходную часть и столкнулся с бетонным заграждением. 43-летнего мужчину госпитализировали с открытым переломом ноги. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧПКиевская область
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