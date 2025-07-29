Ударил рукой по телефону: на Киевщине полиция проводит проверку по конфликту между мужчиной и женщиной в магазине

В Бучанском районе Киевской области произошел конфликт между женщиной и 60-летним мужчиной, во время которого произошла потасовка, а фигурант дела ударил рукой по телефону потерпевшей. Сейчас полиция проводит проверку по этой ситуации, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Детали

28 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из жилых комплексов в селе Софиевская Борщаговка произошел конфликт. Предварительно установлено, что в магазине между женщиной и 60-летним мужчиной возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, после чего мужчина ударил рукой по телефону потерпевшей - сообщили правоохранители.

Отмечается, что сотрудники Бучанского районного управления полиции зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

По данному факту полицейскими осуществляется проверка, после установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация - добавили в полиции.

Дополнение

Столичные правоохранители привлекли к ответственности родителей трех подростков 14-15 лет, которые ради развлечения взобрались на строительный кран в Подольском районе Киева. На родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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