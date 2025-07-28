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Забралися на верхівку будівельного крана: поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності батьків трьох підлітків 14-15 років, які заради розваги видерлися на будівельний кран у Подільському районі Києва. На батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Забралися на верхівку будівельного крана: поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності батьків трьох підлітків, які у Подільському районі Києва заради розваги видерлися на будівельний кран. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Інцидент стався вчора, 27 липня, на одному з будівельних майданчиків Подільського району Києва. Нехтуючи власною безпекою, заради розваги троє школярів видерлися на будівельний кран. Відео з ними згодом було поширено в соцмережах. На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони та ювенальні поліцейські, які розшукали юних "екстремалів

- йдеться в повідомленні поліції.

Зазначається, що хлопців 14-15 років разом з батьками правоохоронці запросили до Подільського управління поліції, де провели із ними профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обовʼязків).

Правоохоронці закликали киян уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей, а підлітків не ризикувати життям, вдаючись до небезпечних "розваг".

Нагадаємо

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури викрили посадовця Львівської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" на причетності до організації незаконного вибуття з комунальної власності 5 земельних ділянок у Чернівецькій області та замаху на приватизацію ще 2 ділянок в межах міста Чернівці.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Чернівецька область
Національна поліція України
Чернівці
Київ
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