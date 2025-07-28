Забрались на верхушку строительного крана: полиция привлекла к ответственности родителей троих подростков

Столичные правоохранители привлекли к ответственности родителей трех подростков, которые в Подольском районе Киева ради развлечения взобрались на строительный кран. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Инцидент произошел вчера, 27 июля, на одной из строительных площадок Подольского района Киева. Пренебрегая собственной безопасностью, ради развлечения трое школьников взобрались на строительный кран. Видео с ними впоследствии было распространено в соцсетях. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны и ювенальные полицейские, которые разыскали юных "экстремалов - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что ребят 14-15 лет вместе с родителями правоохранители пригласили в Подольское управление полиции, где провели с ними профилактическую беседу, а на родителей составили административные материалы по статье 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Правоохранители призвали киевлян внимательнее следить за досугом своих детей, а подростков не рисковать жизнью, прибегая к опасным "развлечениям".

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