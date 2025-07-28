Забрались на верхушку строительного крана: полиция привлекла к ответственности родителей троих подростков

$41.780.01
48.980.12
ukenru
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 34342 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
13:15 • 35937 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
12:47 • 73310 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:12 • 42799 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 47770 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 42364 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 41157 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 30468 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 27022 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
28 июля, 06:09 • 28704 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
73%
743мм
Популярные новости
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения28 июля, 08:22 • 54093 просмотра
Непогода натворила бед в столице: молния вызвала возгорание дерева, метро "Лукьяновская" затопило12:11 • 11460 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 46483 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 69612 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 53042 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 34368 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 53146 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 69727 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:47 • 73360 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 295328 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 46593 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 118982 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 58715 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 59097 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 54945 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Беспилотный летательный аппарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

Забрались на верхушку строительного крана: полиция привлекла к ответственности родителей троих подростков

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Столичные правоохранители привлекли к ответственности родителей троих подростков 14-15 лет, которые ради развлечения забрались на строительный кран в Подольском районе Киева. На родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Забрались на верхушку строительного крана: полиция привлекла к ответственности родителей троих подростков

Столичные правоохранители привлекли к ответственности родителей трех подростков, которые в Подольском районе Киева ради развлечения взобрались на строительный кран. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Инцидент произошел вчера, 27 июля, на одной из строительных площадок Подольского района Киева. Пренебрегая собственной безопасностью, ради развлечения трое школьников взобрались на строительный кран. Видео с ними впоследствии было распространено в соцсетях. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны и ювенальные полицейские, которые разыскали юных "экстремалов

- говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что ребят 14-15 лет вместе с родителями правоохранители пригласили в Подольское управление полиции, где провели с ними профилактическую беседу, а на родителей составили административные материалы по статье 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Правоохранители призвали киевлян внимательнее следить за досугом своих детей, а подростков не рисковать жизнью, прибегая к опасным "развлечениям".

Напомним

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры разоблачили должностное лицо Львовского регионального филиала ГП "Центр Государственного земельного кадастра" в причастности к организации незаконного выбытия из коммунальной собственности 5 земельных участков в Черновицкой области и покушения на приватизацию еще 2 участков в пределах города Черновцы.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Черновицкая область
Национальная полиция Украины
Черновцы
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9