На Буковині посадовець Держземкадастру привласнив землі на 10 мільйонів гривень

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури викрили посадовця Львівської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" на причетності до організації незаконного вибуття з комунальної власності 5 земельних ділянок у Чернівецькій області та замаху на приватизацію ще 2 ділянок в межах міста Чернівці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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Заступник начальника Львівської філії Центру державного земельного кадастру, зловживаючи службовим становищем, розробляв технічну документацію із землеустрою на підставі завідомо підроблених документів як особисто, так і залучаючи до злочинної схеми третіх осіб. Це призвело до незаконного вибуття із власності територіальних громад земельних ділянок загальною вартістю понад 10 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 364, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

На всі земельні ділянки накладено арешт.

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