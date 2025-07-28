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На Буковині посадовець Держземкадастру привласнив землі на 10 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури викрили посадовця Львівської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" на причетності до незаконного вибуття з комунальної власності 5 земельних ділянок та замаху на приватизацію ще 2 ділянок у Чернівцях. Загальна вартість незаконно приватизованих земель перевищує 10 млн грн.

На Буковині посадовець Держземкадастру привласнив землі на 10 мільйонів гривень

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури викрили посадовця Львівської регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" на причетності до організації незаконного вибуття з комунальної власності 5 земельних ділянок у Чернівецькій області та замаху на приватизацію ще 2 ділянок в межах міста Чернівці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Заступник начальника Львівської філії Центру державного земельного кадастру, зловживаючи службовим становищем, розробляв технічну документацію із землеустрою на підставі завідомо підроблених документів як особисто, так і залучаючи до злочинної схеми третіх осіб. Це призвело до незаконного вибуття із власності територіальних громад земельних ділянок загальною вартістю понад 10 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 364, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

На всі земельні ділянки накладено арешт.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Чернівецька область
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