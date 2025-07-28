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Незаконно видобули 8 тис. тонн піску з річки Десна: справу працівників спецпідприємства передали до суду

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Справу трьох працівників підприємства, які незаконно видобули 8 тис. тонн піску з річки Десна на Київщині, передали до суду. Їхні дії завдали шкоди довкіллю на суму понад 6 млн грн.

Незаконно видобули 8 тис. тонн піску з річки Десна: справу працівників спецпідприємства передали до суду

Справу трьох працівників спеціалізованого підприємства, які незаконно видобули 8 тис. тонн піску з річки Десна на Київщині, передали до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 4 ст. 240 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Підприємство, яке займається видобуванням піску та має у власності спеціалізовану техніку, надаючи послуги іншому підприємству, протягом 2023 року видобувало пісок з річки Десна у Київській області в межах Осещинського та Деснянського-верхнього родовищ.

Встановлено, що в серпні 2023 року обвинувачені незаконно видобули з річки Десна 8 тис. тонн піску за межами Деснянського-верхнього родовища, на підставі складених актів завантажили на баржі та перемістили до місця зберігання у Києві.

Такими діями завдано шкоду довкіллю на суму понад 6 млн грн.

Під час досудового розслідування представники потерпілого у межах кримінального провадження заявили цивільний позов про стягнення завданої довкіллю шкоди. Прокурори з метою забезпечення цивільного позову наклали арешт на майно обвинувачених та підприємства, яке виконувало роботи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управління державою ДЗНД СБУ.

Незаконно видобували копалини у заказнику: посадовцю повідомили про підозру07.09.23, 15:34 • 555089 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПКиївщина
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