Незаконно видобували копалини у заказнику: посадовцю повідомили про підозру

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"Викрито та повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест» у вчиненні незаконного видобування корисних копалин місцевого значення на території об’єкта природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 240 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, без передбаченого законом дозволу здійснив на території ландшафтного заказника місцевого значення «Урочище Церковщина» незаконне видобування суглинку (цегельно-черепична сировина).

Вказана сировина відповідно до постанови Кабінету міністрів входить до переліку корисних копалин місцевого значення.

Згідно з висновком спеціалістів екологічної інспекції, обсяг спричинених збитків територіальній громаді Києва становить понад 2,2 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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