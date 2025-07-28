Незаконно добыли 8 тыс. тонн песка из реки Десна: дело работников спецпредприятия передали в суд

Дело трех работников специализированного предприятия, которые незаконно добыли 8 тыс. тонн песка из реки Десна в Киевской области, передали в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... направили в суд обвинительный акт в отношении трех работников предприятия по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в крупном размере (ч. 4 ст. 240 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Предприятие, занимающееся добычей песка и имеющее в собственности специализированную технику, предоставляя услуги другому предприятию, в течение 2023 года добывало песок из реки Десна в Киевской области в пределах Осещинского и Деснянского-верхнего месторождений.

Установлено, что в августе 2023 года обвиняемые незаконно добыли из реки Десна 8 тыс. тонн песка за пределами Деснянского-верхнего месторождения, на основании составленных актов загрузили на баржи и переместили к месту хранения в Киеве.

Такими действиями нанесен ущерб окружающей среде на сумму более 6 млн грн.

Во время досудебного расследования представители потерпевшего в рамках уголовного производства заявили гражданский иск о взыскании причиненного окружающей среде ущерба. Прокуроры с целью обеспечения гражданского иска наложили арест на имущество обвиняемых и предприятия, которое выполняло работы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Главного управления по противодействию системным угрозам управления государством ДЗНД СБУ.

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