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На Буковине чиновник Госземкадастра присвоил земли на 10 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры разоблачили должностное лицо Львовского регионального филиала ГП "Центр Государственного земельного кадастра" в причастности к незаконному выбытию из коммунальной собственности 5 земельных участков и покушению на приватизацию еще 2 участков в Черновцах. Общая стоимость незаконно приватизированных земель превышает 10 млн грн.

На Буковине чиновник Госземкадастра присвоил земли на 10 миллионов гривен

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры разоблачили должностное лицо Львовского регионального филиала ГП "Центр Государственного земельного кадастра" в причастности к организации незаконного выбытия из коммунальной собственности 5 земельных участков в Черновицкой области и покушения на приватизацию еще 2 участков в пределах города Черновцы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Заместитель начальника Львовского филиала Центра государственного земельного кадастра, злоупотребляя служебным положением, разрабатывал техническую документацию по землеустройству на основании заведомо поддельных документов как лично, так и привлекая к преступной схеме третьих лиц. Это привело к незаконному выбытию из собственности территориальных общин земельных участков общей стоимостью более 10 млн грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

На все земельные участки наложен арест.

Незаконно добыли 8 тыс. тонн песка из реки Десна: дело работников спецпредприятия передали в суд28.07.25, 15:17 • 1712 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Черновицкая область
Служба безопасности Украины
Черновцы
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