"Вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км" - командувач ПС
Київ • УНН
Українські Повітряні Сили виявили та націлили російські літаки на відстані понад 150 км. Сьогодні перевіряється результат бойової роботи.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що напередодні відбулось бойове застосування по літаках рф на відстані понад 150 км. Сьогодні перевіряється результат бойової роботи, передає УНН.
Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!
Він вказав, що ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується.
За словами Олещука, після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ, за його словами. досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.
" За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - резюмував командувач ПС.
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