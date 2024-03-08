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"Вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км" - командувач ПС

Київ • УНН

 • 102622 перегляди

Українські Повітряні Сили виявили та націлили російські літаки на відстані понад 150 км. Сьогодні перевіряється результат бойової роботи.

"Вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км" - командувач ПС

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що напередодні відбулось бойове застосування по літаках рф на відстані понад 150 км.  Сьогодні перевіряється результат бойової роботи, передає УНН

Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!

- написав Олещук у соцмережах.

Він вказав, що  ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується.

За словами Олещука, після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення  А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ, за його словами. досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

" За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога",  - резюмував командувач ПС. 

"Спричинено географічним розташуванням": Ігнат розповів, чому не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до Одеси05.03.24, 11:16 • 24188 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Су-34
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