"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что накануне состоялось боевое применение по самолетам рф на расстоянии более 150 км. Сегодня проверяется результат боевой работы, передает УНН.

Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы! - написал Олещук в соцсетях.

Он указал, что враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается.

По словам Олещука, после значительных потерь - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛО, по его словам, до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

"По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства - посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, при выполнении задач оккупантами, будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", - резюмировал командующий ВС.

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