Вчені з'ясували, який орган крім печінки розщеплює алкоголь

Деталі

При вживанні алкоголю організм починає діяти, щоб розщепити його на інші сполуки. Спирт розпадається на ацетальдегід, який потім розпадається на ацетат, який в кінцевому підсумку перетворюється в діоксид вуглецю і воду. Автори досліджували якраз фермент (альдегіддегідрогеназу), який відповідає за руйнування побічних продуктів перетравлення алкоголю в печінці.

Цікаво, що цей фермент кодується геном ALDH2. Саме тому схильність деяких людей довго не п'яніти часто має генетичну схильність.

Використовуючи три зразку людського мозку і 11 мишей, команда досліджувала, де експресується ген ALDH2, і з'ясувалося, що це відбувається не тільки в печінці. Замість цього ALDH2 також експресувався в мозку людини, а точніше - його мозочку.

Уже відомо, що мозочок є основною областю мозку, що бере участь в алкогольній моторній недостатності, але вважалося, що весь ацетат транспортується в мозок з печінки після того, як там розщеплюється ацетальдегід.

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Коли дослідники вивели мишей з дефіцитом ALDH2 в головному мозку, вони виявили, що алкоголь не впливав на рівні ацетату в їх організмі і рухову функцію тварин очікуваною мірою. Іншими словами, мозок мишей залишався на доалкогольному рівні.

Крім того, коли дослідники видалили ALDH2 з печінки, рівень ацетату в мозку мишей теж не змінився. Разом отримані дані означають, що частина ацетальдегіду, виробленого при вживанні алкоголю, стає ацетатом безпосередньо в мозку, а не переноситься з печінки. Сам мозок в цьому випадку засвоює і розщеплює алкогольний продукт.

Доповнення

Відзначимо, що вчені також з'ясували, як алкогольні звички можуть бути пов'язані з генами.

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