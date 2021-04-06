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Вчені з'ясували, який орган крім печінки розщеплює алкоголь

Вчені з'ясували, який орган крім печінки розщеплює алкоголь

Київ • УНН

 • 32633 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Нові дослідження показали, що руйнування побічних продуктів перетравлення алкоголю відбувається не тільки в печінці, але і мозку. Про це пише УНН з посиланням на дані досліджень.

Деталі 

При вживанні алкоголю організм починає діяти, щоб розщепити його на інші сполуки. Спирт розпадається на ацетальдегід, який потім розпадається на ацетат, який в кінцевому підсумку перетворюється в діоксид вуглецю і воду. Автори досліджували якраз фермент (альдегіддегідрогеназу), який відповідає за руйнування побічних продуктів перетравлення алкоголю в печінці.

Цікаво, що цей фермент кодується геном ALDH2. Саме тому схильність деяких людей довго не п'яніти часто має генетичну схильність.

Використовуючи три зразку людського мозку і 11 мишей, команда досліджувала, де експресується ген ALDH2, і з'ясувалося, що це відбувається не тільки в печінці. Замість цього ALDH2 також експресувався в мозку людини, а точніше - його мозочку.

Уже відомо, що мозочок є основною областю мозку, що бере участь в алкогольній моторній недостатності, але вважалося, що весь ацетат транспортується в мозок з печінки після того, як там розщеплюється ацетальдегід.

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Коли дослідники вивели мишей з дефіцитом ALDH2 в головному мозку, вони виявили, що алкоголь не впливав на рівні ацетату в їх організмі і рухову функцію тварин очікуваною мірою. Іншими словами, мозок мишей залишався на доалкогольному рівні.

Крім того, коли дослідники видалили ALDH2 з печінки, рівень ацетату в мозку мишей теж не змінився. Разом отримані дані означають, що частина ацетальдегіду, виробленого при вживанні алкоголю, стає ацетатом безпосередньо в мозку, а не переноситься з печінки. Сам мозок в цьому випадку засвоює і розщеплює алкогольний продукт.

Доповнення 

Відзначимо, що вчені також з'ясували, як алкогольні звички можуть бути пов'язані з генами. 

Нагадаємо, експерти бренду першої крафтової горілки "Др. Житник" раніше дали 5 простих порад, як зберегти ясність розуму і як можна довше не п'яніти. 

Раніше УНН писав, що тренд на крафт в алкоголі - це запит споживача на преміальну якість від українського виробника. Адже однією з основних характеристик такого типу виробництва алкоголю є його обмежений тираж, унікальна рецептура і орієнтир на місцеві автентичні компоненти. 

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