Готуємось заздалегідь: 5 лайфхаків для того, щоб не сп’яніти та залишатись у строю всю новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Свята вже на підході - до Нового року залишилось 8 днів: українці починають готувати списки подарунків, покупок і святкового меню. Коли попереду вся довгоочікувана новорічна ніч, не хотілося б через пару годин святкування випасти зі строю саме тоді, коли веселощі лише тільки починаються. Тому експерти першої крафтової горілки "Др. Житник" розкрили 5 секретів, які допоможуть кожному якомога довше не п’яніти, інформує УНН.
1. Ситно поїжте до святкування
Намагайтесь ситно поїсти за декілька годин перед початком святкування. Алкоголь натщесерце зіграє вам погану службу. Обирайте жирні продукти, які зможуть огорнути стінки шлунку: сало, бутерброди з маслом, червоною рибою, горіхи.
2. Підготуйте печінку
За годину-півтори до початку святкування можна випити 30-50 г горілки. Це активізує виробництво ферментів у печінці, які відповідальні за розщеплення алкоголю. І коли ви вже сядете до столу, то ваша печінка буде "розігріта", а ферменти готові розщеплювати та нейтралізувати алкоголь.
3. Не забувайте закушувати
Алкоголь потрібно добре закушувати гарячою їжею. М'ясні страви, риба, варена картопля з маслом або салом, а також петрушка і лимон — значно знижують ступінь сп'яніння. Можна додати активоване вугілля. Але, при цьому, важливо не переїдати, інакше можна навпаки - швидше сп’яніти, перевантаживши органи шлункового тракту.
4. Не мішайте та не знижуйте
Оберіть один улюблений алкоголь на весь вечір і ніч та пийте його з періодичністю не більше партії напою на годину (одна чарка горілки, наприклад, або один келих вина). Не зраджуйте собі та своєму вибору, не поєднуйте напої різної міцності. Уникайте газованих напоїв та у жодному разі не змішуйте їх із міцним алкоголем. Це лише пришвидшить доставлення спирту у мозок.
5. Не тримайте довго алкоголь у роті
Дегустатори алкоголю не ковтають алкоголь, а спльовують його майже відразу й полощуть після цього рот. Адже алкоголь потрапляє в організм не лише через шлунок, але й через слизову нашого рота. При цьому, алкоголь значно швидше потрапляє у мозок. Тому уникайте соломинок для алкогольних коктейлів за можливості, а міцні напої (які не мають високої дегустаційної цінності) випивайте одним ковтком.
Але головний секрет – у помірності вживання алкоголю, коли він лише додає "перчинки" й атмосфери до веселої та дружньої компанії, упевнені експерти першої крафтової горілки "Др.Житник".
Нагадаємо, до новорічних свят перша крафтова горілка "Др.Житник" оголосила креативний конкурс, призом у якому стане святковий набір горілки із різними смаками.