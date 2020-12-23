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Готовимся заранее: 5 лайфхаков для того, чтобы не опьянеть и оставаться в строю всю новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 28329 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Праздники уже на подходе - до Нового года осталось 8 дней: украинцы начинают готовить списки подарков, покупок и праздничного меню. Когда впереди вся долгожданная новогодняя ночь, не хотелось бы через пару часов празднования выпасть из строя именно тогда, когда веселье только-только начинается. Поэтому эксперты первой крафтовой водки "Др. Житник" раскрыли 5 секретов, которые помогут каждому как можно дольше не пьянеть, сообщает УНН.

Готовимся заранее: 5 лайфхаков для того, чтобы не опьянеть и оставаться в строю всю новогоднюю ночь

1. Сытно поешьте до празднования

Старайтесь сытно поесть за несколько часов перед началом празднования. Алкоголь натощак сыграет вам плохую службу. Выбирайте жирные продукты, которые смогут охватить стенки желудка: сало, бутерброды с маслом, красной рыбой, орехи.

2. Подготовьте печень

За час-полтора до начала празднования можно выпить 30-50 г водки. Это активизирует производство ферментов в печени, которые ответственны за расщепление алкоголя. И когда вы уже сядете за стол, то ваша печень будет "разогрета", а ферменты готовы расщеплять и нейтрализовать алкоголь.

3. Не забывайте закусывать

Алкоголь нужно хорошо закусывать горячей пищей. Мясные блюда, рыба, вареная картошка с маслом или салом, а также петрушка и лимон - значительно снижают степень опьянения. Можно добавить активированный уголь. Но, при этом, важно не переедать, иначе можно наоборот - скорее опьянеть, перегрузив органы желудочного тракта.

4. Не мешайте но не снижайте

Выберите один любимый алкоголь на весь вечер и ночь и пейте его с периодичностью не более партии напитка в час (одна рюмка водки, например, или один бокал вина). Не предавайте себя и свой выбор, не мешайте напитки различной крепости. Избегайте газированных напитков и ни в коем случае не смешивайте их с крепким алкоголем. Это только ускорит доставку спирта в мозг.

5. Не держите долго алкоголь во рту

Дегустаторы алкоголя не глотают алкоголь, а сплевывают его почти сразу и полощут после этого рот. Ведь алкоголь попадает в организм не только через желудок, но и через слизистую нашего рта. При этом, алкоголь значительно быстрее попадает в мозг. Поэтому избегайте соломинок для алкогольных коктейлей по возможности, а крепкие напитки (которые не имеют высокой дегустационной ценности) выпивайте залпом.

Но главный секрет - в умеренности употребления алкоголя, когда он только добавляет "перчинки" и атмосферы в веселой и дружной компании, уверены эксперты первой крафтовой водки "Др.Житник".

Напомним, к новогодним праздникам первая крафтовая водка "Др.Житник" объявила креативный конкурс, призом в котором станет праздничный набор водки с различными вкусами.

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