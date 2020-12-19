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Креативний конкурс від першої крафтової горілки: "Др Житник" підготував подарунки

Київ • УНН

 • 19559 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. До новорічних свят перша крафтова горілка "Др.Житник" оголосила креативний конкурс, призом у якій стане святковий набір горілки із різними смаками. Про це пише Facebook-сторінка "Др.Житник", повідомляє УНН.

Креативний конкурс від першої крафтової горілки: "Др Житник" підготував подарунки

"Зіграємо у гру? Крафт — це, у першу чергу, творчість та креатив. Створімо справжню новорічну історію за допомогою... емоджі! Напишіть у коментарях тільки смайлами, як ви проведете Новий рік та вигравайте святковий набір від "Др. Житник", - йдеться у повідомленні.

Для участі у конкурсі потрібно зробити кілька кроків:

▪️ бути підписаним на сторінку бренду у Facebook;
▪️ поставити лайк допису;
▪️ написати у коментарях, як проведете Новий рік - тільки за допомогою емоджі.

"Конкурс триває з 17 грудня 2020 року (з 16:00) до 28 грудня 2020 року (до 16:00). Переможця оберемо за допомогою рандомайзера та оголосимо у коментарях 28 грудня 2020 року (після 17:00)", - розповіли на сторінці "Др.Житник", додаючи, що до участі у конкурсі допускаються тільки повнолітні особи.

"Сторінка переможця має бути реальною та буде перевірятися на фейковість", - попередили у "Др.Житник".

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