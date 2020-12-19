Креативный конкурс от первой крафтовой водки: "Др Житник" подготовил подарки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. К новогодним праздникам первая крафтовой водка "Др.Житник" объявила креативный конкурс, призом в которой станет праздничный набор водки с различными вкусами. Об этом пишет Facebook-страница "Др.Житник", сообщает УНН.
"Сыграем в игру? Крафт - это, в первую очередь, творчество и креатив. Сотворим настоящую новогоднюю историю с помощью ...эмоджи! Напишите в комментариях только смайлами, как вы проведете Новый год и выигрывайте праздничный набор от "Др. Житник", - говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе нужно сделать несколько шагов:
▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ поставить лайк сообщению;
▪️ написать в комментариях, как проведете Новый год - только с помощью эмоджи.
"Конкурс проходит с 17 декабря 2020 года (с 16:00) до 28 декабря 2020 года (до 16:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим в комментариях 28 декабря 2020 года (после 17:00)", - рассказали в странице "Др.Житник", добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.
"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на фейковость", - предупредили в "Др.Житник".