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Ученые выяснили, как алкогольные привычки могут быть связаны с генами

Киев • УНН

 • 14030 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Американские биологи и медики из Йельского университета обнаружили 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience, передает УНН.

Ученые выяснили, как алкогольные привычки могут быть связаны с генами

Так, ученые провели геномный анализ более 435 тысяч человек на предмет поиска генов, определяющих склонность человека к алкогольной зависимости. Специалисты хотели понять, можно ли по генам определить, у кого употребление алкоголя с высокой долей риска приведет к зависимости.

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Исследователи обнаружили 29 таких генетических факторов риска, из которых десять были известны и ранее, а 19 - обнаружено впервые.

Объединение данных двух генетических исследований и их совместный анализ показали, что существуют генетические связи между проблемным употреблением алкоголя и так называемым беспроблемным. Специалисты констатировали, что обнаруженные ими факторы риска передаются по наследству не только на уровне мозга, но и в консервативных регуляторных областях генома, которые отвечают за определенные биологические функции.

Авторы считают, что обнаруженные ими генетические факторы позволят правильнее оценить риск употребления спиртного для каждого конкретного человека.

Напомним, ранее ученые из Университета Атланты в Джорджии выяснили, что цвет глаз является одним из показателей чувствительности человека к алкоголю и к боли.

Также напомним, что на алкогольном рынке Украины недавно представили новый газированный напиток голубого цвета, для изготовления которого используют сок черники.

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