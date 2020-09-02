Вчені з'ясували, як алкогольні звички можуть бути пов'язані з генами

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 149354 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 102398 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96389 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104559 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 124889 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137292 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221061 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216004 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186524 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176116 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
70%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49484 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46445 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152524 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28288 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44416 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 149353 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152595 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277566 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301689 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44474 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28337 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46503 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49541 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126058 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Вчені з'ясували, як алкогольні звички можуть бути пов'язані з генами

Київ • УНН

 • 14030 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Американські біологи і медики з Єльського університету виявили 29 генних варіантів, відповідальних за схильність до алкогольної залежності. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Neuroscience, передає УНН.

Вчені з'ясували, як алкогольні звички можуть бути пов'язані з генами

Так, вчені провели геномний аналіз понад 435 тисяч осіб на предмет пошуку генів, що визначають схильність людини до алкогольної залежності. Фахівці хотіли зрозуміти, чи можна за генами визначити, у кого вживання алкоголю з високою часткою ризику призведе до залежності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Готуємо з Prime: ТОП-5 простих алкогольних коктейлів, про які ви тільки чули

Дослідники виявили 29 таких генетичних факторів ризику, з яких десять були відомі і раніше, а 19 - виявлено вперше.

Об'єднання даних двох генетичних досліджень і їх спільний аналіз показали, що існують генетичні зв'язки між проблемним вживанням алкоголю і так званим безпроблемним. Фахівці констатували, що виявлені ними фактори ризику передаються у спадок не лише на рівні мозку, але і в консервативних регуляторних областях генома, які відповідають за певні біологічні функції.

Автори вважають, що виявлені ними генетичні фактори дозволять правильніше оцінити ризик вживання спиртного для кожної конкретної людини.

Нагадаємо, раніше вчені з Університету Атланти в Джорджії з'ясували, що колір очей є одним з показників чутливості людини до алкоголю і до болю.

Також нагадаємо, що на алкогольному ринку України недавно представили новий газований напій блакитного кольору, для виготовлення якого використовують сік чорниці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,521.68