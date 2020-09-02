Вчені з'ясували, як алкогольні звички можуть бути пов'язані з генами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Американські біологи і медики з Єльського університету виявили 29 генних варіантів, відповідальних за схильність до алкогольної залежності. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Neuroscience, передає УНН.
Так, вчені провели геномний аналіз понад 435 тисяч осіб на предмет пошуку генів, що визначають схильність людини до алкогольної залежності. Фахівці хотіли зрозуміти, чи можна за генами визначити, у кого вживання алкоголю з високою часткою ризику призведе до залежності.
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Дослідники виявили 29 таких генетичних факторів ризику, з яких десять були відомі і раніше, а 19 - виявлено вперше.
Об'єднання даних двох генетичних досліджень і їх спільний аналіз показали, що існують генетичні зв'язки між проблемним вживанням алкоголю і так званим безпроблемним. Фахівці констатували, що виявлені ними фактори ризику передаються у спадок не лише на рівні мозку, але і в консервативних регуляторних областях генома, які відповідають за певні біологічні функції.
Автори вважають, що виявлені ними генетичні фактори дозволять правильніше оцінити ризик вживання спиртного для кожної конкретної людини.
Нагадаємо, раніше вчені з Університету Атланти в Джорджії з'ясували, що колір очей є одним з показників чутливості людини до алкоголю і до болю.
Також нагадаємо, що на алкогольному ринку України недавно представили новий газований напій блакитного кольору, для виготовлення якого використовують сік чорниці.