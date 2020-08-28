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Готовим с Prime: ТОП-5 простых алкогольных коктейлей, о которых вы только слышали

Киев • УНН

 • 28687 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Для тех, кто любит вкусный алкоголь, но никогда не решался самостоятельно приготовить коктейль дома, эксперты водочного бренда Prime подготовили ТОП-5 простых рецептов. Это коктейли, о которых вы наверняка слышали, но скорее всего еще не пробовали, передает УНН.

Готовим с Prime: ТОП-5 простых алкогольных коктейлей, о которых вы только слышали

Как отметили в Prime, если четко следовать рецепту, то напитки выйдут не хуже, чем у профессиональных барменов.

Кайпироска

Время приготовления - 5 минут.

Ингредиенты:

- 1 лайм;

- 2 чайные ложки коричневого сахара;

- 150 г измельченного льда;

- 50 мл водки Prime.

Приготовление:

Разрежьте лайм на дольки. Положите их в стакан из толстого стекла, всыпьте сахар и подавите ступкой, чтобы лайм пустил сок, а сладкие кристаллы растворились. Добавьте лед и влейте водку. Хорошо перемешайте.

Симинг вайт

Время приготовления - 5 минут.

Ингредиенты:

- 150 г льда в кубиках;

- 50 мл водки Prime;

- 25 мл кофейного ликера;

- 1 столовая ложка сливок.

Приготовление:

Положите лед в стакан из толстого стекла. Влейте туда водку, кофейный ликер и сливки. Перемешайте до тех пор, пока стакан не станет холодным.

Космополитен

Время приготовления - 5 минут.

Ингредиенты:

- 50 мл цитрусовой водки;

- 1 столовая ложка апельсинового ликера;

- 1 столовая ложка сока лайма;

- 50 мл клюквенного сока

- 200 г льда в кубиках;

- апельсиновая цедра.

Приготовление:

Налейте в шейкер водку, апельсиновый ликер, лаймовый и клюквенный соки. Добавьте лед и перемешайте. Процедите в бокал для мартини и украсьте апельсиновой цедрой.

Капля лимона

Время приготовления - 10 минут.

Ингредиенты:

- ½ лимона;

- 1 столовая ложка сахара,

- 50 мл водки Prime;

- 25 мл ликера трипл-сек;

- 150 г льда в кубиках.

Приготовление:

Охладите бокал для мартини, поставив его в морозильник на несколько минут. В удобную емкость выдавите лимон, положите туда сахар и перемешайте. Налейте в шейкер водку, добавьте ликер, лимонный сок с сахаром и лед. Встряхните до охлаждения. Процедите в бокал.

Клюквенный бриз

Время приготовления - 5 минут.

Ингредиенты:

- 180 г льда в кубиках;

- 50 мл водки Prime;

- 100 мл клюквенного сока;

- 50 мл грейпфрутового сока;

- частица лайма;

- мята.

Приготовление:

Заполните стакан льдом, влейте водку, клюквенный и грейпфрутовый соки. Аккуратно перемешайте, украсьте долькой лайма и веточкой мяты.

Ву-ву

Время приготовления - 5 минут.

Ингредиенты:

- 200 г льда в кубиках;

- 50 мл водки Prime;

- 25 мл персикового ликера;

- 100 мл клюквенного сока;

- сок лайма;

- частица лайма;

- мята.

Приготовление:

Заполните шейкер льдом. Влейте туда водку, персиковый ликер, клюквенный сок и пару капель лаймового. Хорошо перемешайте. Перелейте в стакан, украсьте долькой лайма и веточкой мяты.

"Готовить алкогольные коктейли проще, чем кажется, главное все делать с душой и не боятся экспериментировать", - советуют в Prime.

Напомним, как сообщал УНН, аналитики Drizly подвели итоги первого полугодия нынешнего года и назвали тренды алкогольного рынка в условиях карантина.

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