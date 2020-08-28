Готовим с Prime: ТОП-5 простых алкогольных коктейлей, о которых вы только слышали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Для тех, кто любит вкусный алкоголь, но никогда не решался самостоятельно приготовить коктейль дома, эксперты водочного бренда Prime подготовили ТОП-5 простых рецептов. Это коктейли, о которых вы наверняка слышали, но скорее всего еще не пробовали, передает УНН.
Как отметили в Prime, если четко следовать рецепту, то напитки выйдут не хуже, чем у профессиональных барменов.
Кайпироска
Время приготовления - 5 минут.
Ингредиенты:
- 1 лайм;
- 2 чайные ложки коричневого сахара;
- 150 г измельченного льда;
- 50 мл водки Prime.
Приготовление:
Разрежьте лайм на дольки. Положите их в стакан из толстого стекла, всыпьте сахар и подавите ступкой, чтобы лайм пустил сок, а сладкие кристаллы растворились. Добавьте лед и влейте водку. Хорошо перемешайте.
Симинг вайт
Время приготовления - 5 минут.
Ингредиенты:
- 150 г льда в кубиках;
- 50 мл водки Prime;
- 25 мл кофейного ликера;
- 1 столовая ложка сливок.
Приготовление:
Положите лед в стакан из толстого стекла. Влейте туда водку, кофейный ликер и сливки. Перемешайте до тех пор, пока стакан не станет холодным.
Космополитен
Время приготовления - 5 минут.
Ингредиенты:
- 50 мл цитрусовой водки;
- 1 столовая ложка апельсинового ликера;
- 1 столовая ложка сока лайма;
- 50 мл клюквенного сока
- 200 г льда в кубиках;
- апельсиновая цедра.
Приготовление:
Налейте в шейкер водку, апельсиновый ликер, лаймовый и клюквенный соки. Добавьте лед и перемешайте. Процедите в бокал для мартини и украсьте апельсиновой цедрой.
Капля лимона
Время приготовления - 10 минут.
Ингредиенты:
- ½ лимона;
- 1 столовая ложка сахара,
- 50 мл водки Prime;
- 25 мл ликера трипл-сек;
- 150 г льда в кубиках.
Приготовление:
Охладите бокал для мартини, поставив его в морозильник на несколько минут. В удобную емкость выдавите лимон, положите туда сахар и перемешайте. Налейте в шейкер водку, добавьте ликер, лимонный сок с сахаром и лед. Встряхните до охлаждения. Процедите в бокал.
Клюквенный бриз
Время приготовления - 5 минут.
Ингредиенты:
- 180 г льда в кубиках;
- 50 мл водки Prime;
- 100 мл клюквенного сока;
- 50 мл грейпфрутового сока;
- частица лайма;
- мята.
Приготовление:
Заполните стакан льдом, влейте водку, клюквенный и грейпфрутовый соки. Аккуратно перемешайте, украсьте долькой лайма и веточкой мяты.
Ву-ву
Время приготовления - 5 минут.
Ингредиенты:
- 200 г льда в кубиках;
- 50 мл водки Prime;
- 25 мл персикового ликера;
- 100 мл клюквенного сока;
- сок лайма;
- частица лайма;
- мята.
Приготовление:
Заполните шейкер льдом. Влейте туда водку, персиковый ликер, клюквенный сок и пару капель лаймового. Хорошо перемешайте. Перелейте в стакан, украсьте долькой лайма и веточкой мяты.
"Готовить алкогольные коктейли проще, чем кажется, главное все делать с душой и не боятся экспериментировать", - советуют в Prime.
Напомним, как сообщал УНН, аналитики Drizly подвели итоги первого полугодия нынешнего года и назвали тренды алкогольного рынка в условиях карантина.