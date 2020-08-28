Готовим с Prime: ТОП-5 простых алкогольных коктейлей, о которых вы только слышали

КИЕВ. 28 августа. УНН. Для тех, кто любит вкусный алкоголь, но никогда не решался самостоятельно приготовить коктейль дома, эксперты водочного бренда Prime подготовили ТОП-5 простых рецептов. Это коктейли, о которых вы наверняка слышали, но скорее всего еще не пробовали, передает УНН.