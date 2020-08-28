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Названы тренды алкогольного рынка в условиях карантина

Киев • УНН

 • 19938 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Аналитики Drizly подвели итоги первого полугодия нынешнего года. Они опубликовали перечень трендов, появившихся на алкогольном рынке вследствие введенного карантина, передает УНН со ссылкой на данные маркетплейс Drizly.

Названы тренды алкогольного рынка в условиях карантина

Итак, аналитики отметили, что в условиях карантина ускорилось развитие интернет-торговли, а потребители стали все чаще интересоваться домашними коктейлями.

В перечень алкогольных трендов "карантинного" периода, эксперты включили:

- рост спроса на алкогольные зельтеры;

- рост популярности баночных продуктов;

- увеличение интереса потребителей к "здоровым" напиткам;

- востребованность продукции независимых брендов;

- усиление премиумизации в отдельных категориях алкогольных напитков;

- рост интереса потребителей к домашним коктейлям;

- стремительное развитие интернет-торговли.

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"Благодаря карантину к людям пришло понимание того, что онлайн-шопинг не только безопасный, но и удобный", - отмечают в Drizly. Также, указывается, что после закрытия в США ресторанов и баров маркетплейс зафиксировал рост продаж на уровне 223%. А потом продажи торговой платформы увеличились на 400%.

В компании считают, что потребители продолжат покупать спиртное в интернете даже после отмены карантина.

Уточним, что маркетплейс Drizly журналисты западных СМИ часто называют алкогольным Amazon, потому как на торговой платформе представлены спиртные напитки со всех уголков нашей планеты.

Отметим, что в Украине во время карантина тоже фиксировали небольшой рост спроса на алкогольные напитки. В частности, отмечалось, что продажи водки выросли на 4-5%.

Напомним, за два года наша страна на треть сократила "потребление" иностранной водки. От соответствующей продукции российского производства - украинцы давно и полностью отказались.

А госстатистика, в свою очередь, показала рост объемов производства водки в Украине на 9,2%.

Ранее УНН сообщал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ" Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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