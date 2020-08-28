Названо тренди алкогольного ринку в умовах карантину

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 149836 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 103487 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96948 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105100 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125410 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137356 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221148 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216037 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186555 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176149 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49751 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46721 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152896 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28545 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44699 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 149836 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152937 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277711 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301814 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44733 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28576 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46774 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49805 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126102 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Названо тренди алкогольного ринку в умовах карантину

Київ • УНН

 • 19938 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Аналітики Drizly підвели підсумки першого півріччя нинішнього року. Вони опублікували перелік трендів, що з'явилися на алкогольному ринку внаслідок введеного карантину, передає УНН з посиланням на дані маркетплейс Drizly.

Названо тренди алкогольного ринку в умовах карантину

Отже, аналітики відзначили, що в умовах карантину прискорився розвиток інтернет-торгівлі, а споживачі стали все частіше цікавитися домашніми коктейлями.

До переліку алкогольних трендів "карантинного" періоду, експерти включили:

- зростання попиту на алкогольні зельтери;

- зростання популярності банкових продуктів;

- збільшення інтересу споживачів до "здорових" напоїв;

- затребуваність продукції незалежних брендів;

- посилення преміумізаціі в окремих категоріях алкогольних напоїв;

- зростання інтересу споживачів до домашніх коктейлів;

- стрімкий розвиток інтернет-торгівлі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-5 коктейлів для зустрічі осені від горілчаного бренду Prime

"Завдяки карантину до людей прийшло розуміння того, що онлайн-шопінг не тільки безпечний, але і зручний", - відзначають в Drizly. Також, вказується, що після закриття в США ресторанів і барів маркетплейс зафіксував зростання продажів на рівні 223%. А згодом продажі торгової платформи збільшилися на 400%.

У компанії вважають, що споживачі продовжать купувати спиртне в інтернеті навіть після скасування карантинних обмежень.

Уточнимо, що маркетплейс Drizly журналісти західних ЗМІ часто називають алкогольним Amazon, тому як на торговій платформі представлені спиртні напої з усіх куточків нашої планети.

Відзначимо, що в Україні під час карантину теж фіксували невелике зростання попиту на алкогольні напої. Зокрема, зазначалося, що продажі горілки зросли на 4-5%.

Нагадаємо, за два роки наша країна на третину скоротила "споживання" іноземної горілки. Від відповідної продукції російського виробництва - українці давно і повністю відмовилися.

А держстатистика, в свою чергу, засвідчила зростання обсягів виробництва горілки в Україні на 9,2%.

Раніше УНН повідомляв, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75