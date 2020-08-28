Названо тренди алкогольного ринку в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Аналітики Drizly підвели підсумки першого півріччя нинішнього року. Вони опублікували перелік трендів, що з'явилися на алкогольному ринку внаслідок введеного карантину, передає УНН з посиланням на дані маркетплейс Drizly.
Отже, аналітики відзначили, що в умовах карантину прискорився розвиток інтернет-торгівлі, а споживачі стали все частіше цікавитися домашніми коктейлями.
До переліку алкогольних трендів "карантинного" періоду, експерти включили:
- зростання попиту на алкогольні зельтери;
- зростання популярності банкових продуктів;
- збільшення інтересу споживачів до "здорових" напоїв;
- затребуваність продукції незалежних брендів;
- посилення преміумізаціі в окремих категоріях алкогольних напоїв;
- зростання інтересу споживачів до домашніх коктейлів;
- стрімкий розвиток інтернет-торгівлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-5 коктейлів для зустрічі осені від горілчаного бренду Prime
"Завдяки карантину до людей прийшло розуміння того, що онлайн-шопінг не тільки безпечний, але і зручний", - відзначають в Drizly. Також, вказується, що після закриття в США ресторанів і барів маркетплейс зафіксував зростання продажів на рівні 223%. А згодом продажі торгової платформи збільшилися на 400%.
У компанії вважають, що споживачі продовжать купувати спиртне в інтернеті навіть після скасування карантинних обмежень.
Уточнимо, що маркетплейс Drizly журналісти західних ЗМІ часто називають алкогольним Amazon, тому як на торговій платформі представлені спиртні напої з усіх куточків нашої планети.
Відзначимо, що в Україні під час карантину теж фіксували невелике зростання попиту на алкогольні напої. Зокрема, зазначалося, що продажі горілки зросли на 4-5%.
Нагадаємо, за два роки наша країна на третину скоротила "споживання" іноземної горілки. Від відповідної продукції російського виробництва - українці давно і повністю відмовилися.
А держстатистика, в свою чергу, засвідчила зростання обсягів виробництва горілки в Україні на 9,2%.
Раніше УНН повідомляв, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").