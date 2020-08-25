ТОП-5 коктейлей для встречи осени от водочного бренда Prime
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Жарких дней становится все меньше, а теплых ночей тем более. В прохладные вечера уже хочется не освежающих коктейлей, а наоборот - согревающих. Водочный бренд Prime приготовил подборку пяти согревающих коктейлей, главными ингредиентами которых являются овощи, соки и водка, передает УНН.
Домашний рецепт Кровавой Мэри
Ингредиенты:
- томатный сок - 150 грамм;
- водка - 75 мл
- лимонный сок - 15 мл;
- соль - 1 грамм;
- перец - 1 грамм;
- сельдерей - 1 веточка;
- соус табаско - 3 капли (необязательно);
- соус Вустерс - 3 капли (необязательно).
приготовление:
Соедините все ингредиенты в шейкере и размешайте.
Подавать коктейль нужно в стакане хайбол.
Гранд коктейль с водкой
Ингредиенты:
- водка;
- мартини;
- оливки.
приготовление:
Соедините все ингредиенты в шейкере и размешайте.
Кроме того, этот коктейль подается обязательно с оливками.
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Коктейль на основе водки, с мятой и огурцом
Ингредиенты:
- джин или водка - 90 г;
- огурец - 2 ломтика;
- мята - 4 листочка;
- сок лайма - 1 ст. л;
- сахар - 1 ч. л;
- колотый лед.
приготовление:
В шейкере смешать 2 ломтика огурца, 4 листика мяты, сок лайма и сахар, размешать ложкой.
Добавить в шейкер джин или водку и наполнить шейкер льдом, хорошо перемешать.
Подавать коктейль в бокалах для мартини, украсив ломтиками огурца.
Коктейль "Боярский"
Ингредиенты:
- водка 20 мл;
- гренадин 20 мл;
- соус табаско 2 мл.
приготовление:
В шот влить Гренадин, следом - водку, напоследок капнуть табаско.
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Настойка из тыквы на водке
Ингредиенты:
- тыква - 1 кг;
- водка - 1 л (или меньше, зависит от желаемой крепости алкоголя);
- сахар - 150 г вода (для приготовления сиропа);
- 150 мл молотой корицы;
- мускат - щепотка;
- ванилин - 10 г;
приготовления:
- Почистить тыкву и нарезать кусочками 5х5 см. Поставить в емкость и залить водкой. Полученную смесь оставить настаиваться в затемненном месте на 2-х недельный срок, периодически взбалтывать.
- Готовую настойку и сироп смешать, затем оставить настаиваться в темном прохладном месте на несколько недель. После окончания срока жидкость следует дополнительно подвергнуть фильтрации.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине успешно освоен тренд на готовые алкогольные коктейли в бутылках.