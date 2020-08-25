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ТОП-5 коктейлей для встречи осени от водочного бренда Prime

Киев • УНН

 • 12795 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Жарких дней становится все меньше, а теплых ночей тем более. В прохладные вечера уже хочется не освежающих коктейлей, а наоборот - согревающих. Водочный бренд Prime приготовил подборку пяти согревающих коктейлей, главными ингредиентами которых являются овощи, соки и водка, передает УНН.

ТОП-5 коктейлей для встречи осени от водочного бренда Prime

Домашний рецепт Кровавой Мэри

Ингредиенты:

- томатный сок - 150 грамм;

- водка - 75 мл

- лимонный сок - 15 мл;

- соль - 1 грамм;

- перец - 1 грамм;

- сельдерей - 1 веточка;

- соус табаско - 3 капли (необязательно);

- соус Вустерс - 3 капли (необязательно).

приготовление:

Соедините все ингредиенты в шейкере и размешайте.

Подавать коктейль нужно в стакане хайбол.

Гранд коктейль с водкой

Ингредиенты:

- водка;

- мартини;

- оливки.

приготовление:

Соедините все ингредиенты в шейкере и размешайте.

Кроме того, этот коктейль подается обязательно с оливками.

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Коктейль на основе водки, с мятой и огурцом

Ингредиенты:

- джин или водка - 90 г;

- огурец - 2 ломтика;

- мята - 4 листочка;

- сок лайма - 1 ст. л;

- сахар - 1 ч. л;

- колотый лед.

приготовление:

В шейкере смешать 2 ломтика огурца, 4 листика мяты, сок лайма и сахар, размешать ложкой.

Добавить в шейкер джин или водку и наполнить шейкер льдом, хорошо перемешать.

Подавать коктейль в бокалах для мартини, украсив ломтиками огурца.

Коктейль "Боярский"

Ингредиенты:

- водка 20 мл;

- гренадин 20 мл;

- соус табаско 2 мл.

приготовление:

В шот влить Гренадин, следом - водку, напоследок капнуть табаско.

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Настойка из тыквы на водке

Ингредиенты:

- тыква - 1 кг;

- водка - 1 л (или меньше, зависит от желаемой крепости алкоголя);

- сахар - 150 г вода (для приготовления сиропа);

- 150 мл молотой корицы;

- мускат - щепотка;

- ванилин - 10 г;

приготовления:

- Почистить тыкву и нарезать кусочками 5х5 см. Поставить в емкость и залить водкой. Полученную смесь оставить настаиваться в затемненном месте на 2-х недельный срок, периодически взбалтывать.

- Готовую настойку и сироп смешать, затем оставить настаиваться в темном прохладном месте на несколько недель. После окончания срока жидкость следует дополнительно подвергнуть фильтрации.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине успешно освоен тренд на готовые алкогольные коктейли в бутылках.

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