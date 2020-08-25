ТОП-5 коктейлей для встречи осени от водочного бренда Prime

КИЕВ. 25 августа. УНН. Жарких дней становится все меньше, а теплых ночей тем более. В прохладные вечера уже хочется не освежающих коктейлей, а наоборот - согревающих. Водочный бренд Prime приготовил подборку пяти согревающих коктейлей, главными ингредиентами которых являются овощи, соки и водка, передает УНН.