ТОП-3 коктейля уходящего лета от водочного бренда Prime
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Август - щедрый месяц на теплые, солнечные дни, а также на созревшие фрукты. Кроме консервационных, фрукты можно использовать как основу для приготовления алкогольных коктейлей. Водочный бренд Prime приготовил подборку трех коктейлей уходящего лета, главными ингредиентами которых являются созревший персик и водка, передает УНН.
Ванильный бриз
Ингредиенты:
- Водка - 250 мл;
- Спелые персики - 600 - 700 г;
- ванильный экстракт - 2 ч. ложки;
- Сахар - 120 г;
- Лимонный сок - 50 мл;
- Вода - 150 мл.
Приготовление:
Приготовьте сахарный сироп. Для этого доведите 150 мл воды до кипения и добавьте сахар. Подержите на медленном огне, помешивая, пока весь сахар не растворится. Оставьте остывать.
Снимите с персиков кожицу, удалите косточки. Из мякоти с помощью блендера приготовьте однородное пюре. В процессе измельчения добавьте лимонный сок.
Смешайте персиковое пюре с водкой, сахарным сиропом и ванильным экстрактом. Разлейте по стерилизованным бутылкам.
Хранить в холодильнике не более 5 дней. Перед употреблением хорошо встряхните бутылку.
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Летний персик
Ингредиенты:
- 60 мл. белого вина;
- 30 гр. персикового пюре;
- 30 мл. водки;
- 15 мл. лимонного сока
- 1 ч. л. нектара агавы;
- 2 веточки тимьяна;
- 2 ст. льда.
Приготовление:
Положите листья чабреца в шейкер и растолките пестиком.
Заполните льдом и добавьте вино, персиковое пюре, персиковую водку, лимонный сок, нектар агавы и хорошо потрясите.
Процедите коктейль через стрейнер в большой бокал для белого вина, наполненный льдом.
Украсьте коктейль долькой персика и веточкой тимьяна.
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Персик на пляже
Ингредиенты:
- персиковый ликер - 30 мл;
- водка - 15 мл;
- клюквенный сок - 30 мл;
- сок грейпфрута - 30 мл.
Приготовление:
Соедините все ингредиенты в шейкере со льдом и размешайте.
Подавать коктейль нужно в стакане хайбол.
Как ранее сообщалось в УНН, ЛВЗ "Prime" увйшов в ТОП-20 инновационных компаний Украины.