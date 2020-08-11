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ТОП-3 коктейля уходящего лета от водочного бренда Prime

ТОП-3 коктейля уходящего лета от водочного бренда Prime

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Август - щедрый месяц на теплые, солнечные дни, а также на созревшие фрукты. Кроме консервационных, фрукты можно использовать как основу для приготовления алкогольных коктейлей. Водочный бренд Prime приготовил подборку трех коктейлей уходящего лета, главными ингредиентами которых являются созревший персик и водка, передает УНН.

Ванильный бриз

Ингредиенты:

- Водка - 250 мл;

- Спелые персики - 600 - 700 г;

- ванильный экстракт - 2 ч. ложки;

- Сахар - 120 г;

- Лимонный сок - 50 мл;

- Вода - 150 мл.

Приготовление:

Приготовьте сахарный сироп. Для этого доведите 150 мл воды до кипения и добавьте сахар. Подержите на медленном огне, помешивая, пока весь сахар не растворится. Оставьте остывать.

Снимите с персиков кожицу, удалите косточки. Из мякоти с помощью блендера приготовьте однородное пюре. В процессе измельчения добавьте лимонный сок.

Смешайте персиковое пюре с водкой, сахарным сиропом и ванильным экстрактом. Разлейте по стерилизованным бутылкам.

Хранить в холодильнике не более 5 дней. Перед употреблением хорошо встряхните бутылку.

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Летний персик

Ингредиенты:

- 60 мл. белого вина;

- 30 гр. персикового пюре;

- 30 мл. водки;

- 15 мл. лимонного сока

- 1 ч. л. нектара агавы;

- 2 веточки тимьяна;

- 2 ст. льда.

Приготовление:

Положите листья чабреца в шейкер и растолките пестиком.

Заполните льдом и добавьте вино, персиковое пюре, персиковую водку, лимонный сок, нектар агавы и хорошо потрясите.

Процедите коктейль через стрейнер в большой бокал для белого вина, наполненный льдом.

Украсьте коктейль долькой персика и веточкой тимьяна.

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Персик на пляже

Ингредиенты:

- персиковый ликер - 30 мл;

- водка - 15 мл;

- клюквенный сок - 30 мл;

- сок грейпфрута - 30 мл.

Приготовление:

Соедините все ингредиенты в шейкере со льдом и размешайте.

Подавать коктейль нужно в стакане хайбол.

Как ранее сообщалось в УНН, ЛВЗ "Prime" увйшов в ТОП-20 инновационных компаний Украины.

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