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PRIME вошел в ТОП-20 инновационных компаний Украины

Киев • УНН

 • 28115 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Ликеро-водочный завод "PRIME" вошел в ТОП-20 инновационных компаний Украины по итогам 2019 года, передает УНН со ссылкой на рейтинг издания "Власть денег".

PRIME вошел в ТОП-20 инновационных компаний Украины

Так, компания была отмечена за производство черной водки PRIME Black Carbon, а также за открытие крафтовой цеха для производства первой крафтовой водки в Украине.

Ликеро-водочный завод "PRIME" начал свою работу в 2006 году. Современное предприятие способно производить 24 млн бутылок в месяц.

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"Преимущества завода - специалисты, приглашенные со всей Украины, инновационное оборудование от мировых производителей, артезианская вода из источника глубиной 700 м с отличными органолептическими характеристиками, отборные зерновые спирты, натуральные составляющие (мед, липовый цвет, хмель, мак, перец, белый чай)", - отмечают авторы рейтинга.

Производство водки черного цвета PRIME Black Carbon на заводе PRIME стартовало в начале 2019 года.

"Это лимитированная серия уникальной водки от украинского производителя, которая выпускается в фирменной бутылке PRIMЕ в дизайне с особой черной отделкой с имитацией карбона на этикетке. Ее мировым аналогом является британская водка BlaVod", - говорится в публикации.

Более того, именно на ЛВЗ "PRIME" впервые в Украине открыто производство первой крафтовой водки на основе авторских рецептов известного ботаника Клима Житника - "Др. Житник".

Отмечается, что у крафтовой водки "Др. Житник" PRIME использует исключительно натуральные ингредиенты - мед, корень калгана, цвет липы и акации - украинского происхождения.

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Справка: в серии фирменных рейтингов "ВД" вошли 20 инновационных компаний Украины - как чисто украинских, так и международных, которые активно внедряют инновации в Украине.

При отборе главным критерием было наличие не только инновационных планов на будущее, но и уже успешно реализованные инновации в производственной технологии, выпускаемой или услуги, которые предоставляются. Также учитывались роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.

При составлении рейтинга использовались данные из разных открытых источников, в т.ч. официальная информация компаний, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов.

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