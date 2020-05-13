PRIME увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 161788 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 115173 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 106492 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 114367 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 134540 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 141842 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 226296 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216781 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187117 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176631 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 17649 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 12384 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 15517 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 13357 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 22916 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 161783 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 163659 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 283759 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 306888 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 389018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53155 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36215 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50806 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52488 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127797 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

PRIME увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України

Київ • УНН

 • 28116 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Лікеро-горілчаний завод "PRIME" увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України за підсумками 2019 року, передає УНН із посиланням на рейтинг видання "Власть денег".

PRIME увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України

Так, компанія була відзначена за виробництво чорної горілки PRIME Black Carbon, а також за відкриття крафтового цеху для виробництва першої крафтової горілки в Україні.

Лікеро-горілчаний завод "PRIME" почав свою роботу у 2006 році. Сучасне підприємство здатне виробляти 24 млн пляшок на місяць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: PRIME представив нову преміальну горілку.

"Переваги заводу - фахівці, запрошені з усієї України, інноваційне обладнання від світових виробників, артезіанська вода з джерела глибиною 700 м з відмінними органолептичними характеристиками, добірні зернові спирти, натуральні складові (мед, липовий цвіт, хміль, мак, перець, білий чай)", - зазначають автори рейтингу.

Виробництво горілки чорного кольору PRIME Black Carbon на заводі PRIME стартувало на початку 2019 року.

"Це лімітована серія унікальної горілки від українського виробника, яка випускається у фірмовій пляшці PRIMЕ в дизайні з особливою чорною обробкою з імітацією карбону на етикетці. Її світовим аналогом є британська горілка BlaVod", - сказано у публікації.

Більш того, саме на ЛГЗ "PRIME" вперше в Україні відкрито виробництво першої крафтового горілки на основі авторських рецептів відомого ботаніка Клима Житника - "Др. Житник".

Відзначається, що у крафтової горілки "Др. Житник" PRIME використовує виключно натуральні інгредієнти - мед, корінь калгану, цвіт липи та акації - українського походження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЛГЗ "PRIME" успішно пройшов міжнародний аудит BAKER TILLY.

Довідково: до серії фірмових рейтингів "ВД" увійшли 20 інноваційних компаній України - як чисто українських, так і міжнародних, що активно впроваджують інновації в Україні.

При відборі головним критерієм була наявність не тільки інноваційних планів на майбутнє, але і вже успішно реалізовані інновації у виробничій технології, продукції, що випускається або послуги, що надаються. Також враховувалися роль компанії в житті країни, обсяг інвестицій, вкладених в інноваційні проекти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення впроваджених інновацій для зміцнення економічного і технологічного потенціалу і міжнародного авторитету України.

При складанні рейтингу використовувалися дані з різних відкритих джерел, в т.ч. офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.18
Bitcoin
$79,036.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,225.15
Ethereum
$1,508.36