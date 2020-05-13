PRIME увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Лікеро-горілчаний завод "PRIME" увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України за підсумками 2019 року, передає УНН із посиланням на рейтинг видання "Власть денег".
Так, компанія була відзначена за виробництво чорної горілки PRIME Black Carbon, а також за відкриття крафтового цеху для виробництва першої крафтової горілки в Україні.
Лікеро-горілчаний завод "PRIME" почав свою роботу у 2006 році. Сучасне підприємство здатне виробляти 24 млн пляшок на місяць.
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"Переваги заводу - фахівці, запрошені з усієї України, інноваційне обладнання від світових виробників, артезіанська вода з джерела глибиною 700 м з відмінними органолептичними характеристиками, добірні зернові спирти, натуральні складові (мед, липовий цвіт, хміль, мак, перець, білий чай)", - зазначають автори рейтингу.
Виробництво горілки чорного кольору PRIME Black Carbon на заводі PRIME стартувало на початку 2019 року.
"Це лімітована серія унікальної горілки від українського виробника, яка випускається у фірмовій пляшці PRIMЕ в дизайні з особливою чорною обробкою з імітацією карбону на етикетці. Її світовим аналогом є британська горілка BlaVod", - сказано у публікації.
Більш того, саме на ЛГЗ "PRIME" вперше в Україні відкрито виробництво першої крафтового горілки на основі авторських рецептів відомого ботаніка Клима Житника - "Др. Житник".
Відзначається, що у крафтової горілки "Др. Житник" PRIME використовує виключно натуральні інгредієнти - мед, корінь калгану, цвіт липи та акації - українського походження.
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Довідково: до серії фірмових рейтингів "ВД" увійшли 20 інноваційних компаній України - як чисто українських, так і міжнародних, що активно впроваджують інновації в Україні.
При відборі головним критерієм була наявність не тільки інноваційних планів на майбутнє, але і вже успішно реалізовані інновації у виробничій технології, продукції, що випускається або послуги, що надаються. Також враховувалися роль компанії в житті країни, обсяг інвестицій, вкладених в інноваційні проекти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення впроваджених інновацій для зміцнення економічного і технологічного потенціалу і міжнародного авторитету України.
При складанні рейтингу використовувалися дані з різних відкритих джерел, в т.ч. офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів.