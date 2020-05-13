ЛГЗ "PRIME" представив нову преміальну горілку ARCTIC PALACE

Презентуючи новинку, у PRIME відзначають, що ARCTIC PALACE - це ідеальний баланс чистоти, смаку і арктичної прохолоди в унікальному сучасному дизайні. При виробництві напою застосовується унікальна рецептура "холодний кристал", розроблена головним технологом заводу PRIME.

"Це преміальна позиція у портфелі компанії", - відзначає виробник.

ARCTIC PALACE готують з високоякісного спирту "Люкс", води з артезіанської свердловини, ароматного спирту з перцевої м'яти. Також у складі присутній мед, який робить смак горілки більш м'яким.

"Водно-спиртову суміш, крім обробки активованим вугіллям, додатково обробляють гірським кришталем. Завдяки цьому виходить кристально чистий, м'який і приємний на смак напій, який безсумнівно оцінить навіть найдосвідченіший споживач", - йдеться у повідомленні.

Виробник напою рекомендує вживати ARCTIC PALACE попередньо охолодженою до температури 4-6 °С.

"Тоді смак і чистота горілки проявлять свій ідеальний баланс, а унікальна пляшка з матового скла знайде морозний вигляд і холодні грані, як у кристала льоду", - розповіли у PRIME.

Як повідомлялося в УНН, нещодавно ЛГЗ "PRIME" представив лінійку винних напоїв CAPRIZO.