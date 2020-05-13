ЛВЗ "PRIME" представил новую премиальную водку ARCTIC PALACE
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Ликеро-водочный завод "PRIME" представил новинку - "арктическую" водку ARCTIC PALACE, передает УНН со ссылкой на данные компании-производителя напитка.
Представляя новинку, в PRIME отмечают, что ARCTIC PALACE - это идеальный баланс чистоты, вкуса и арктической прохлады в уникальном современном дизайне. При производстве напитка применяется уникальная рецептура "холодный кристалл", разработанная главным технологом завода PRIME.
"Этот премиальная позиция в портфеле компании", - отмечает производитель.
ARCTIC PALACE готовят с высококачественного спирта "Люкс", воды из артезианской скважины, ароматного спирта с перцовой мяты. Также в составе присутствует мед, который делает вкус водки более мягким.
"Водно-спиртовую смесь, кроме обработки активированным углем, дополнительно обрабатывают горным хрусталем. Благодаря этому получается кристально чистый, мягкий и приятный на вкус напиток, который несомненно оценит даже самый опытный потребитель", - говорится в сообщении.
Производитель напитка рекомендует употреблять ARCTIC PALACE предварительно охлажденной до температуры 4-6 °С.
"Тогда вкус и чистота водки проявят свой идеальный баланс, а уникальная бутылка из матового стекла найдет морозный вид и холодные грани, как у кристалла льда", - рассказали в PRIME.
Как сообщалось в УНН, недавно ЛВЗ "PRIME" представил линейку винных напитков CAPRIZO.