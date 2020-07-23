Лучшие рецепты "мохито": рекомендует Prime
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В этом году лето радует солнечной погодой. И иногда чрезмерная жара - тоже не исключение. А потому, когда отпуск уже позади, или ее еще надо дождаться, абсолютно доступны каждому варианты, как освежиться, утолить жажду и получить удовольствие. Для этого существует любимый "мохито", секретом приготовления его поделились эксперты украинского водочного бренда Prime, передает УНН.
В общем, "мохито" родилось на Кубе, и сегодня этот напиток едва не самый популярный в мире. И его очень просто приготовить дома: для себя и друзей.
Итак, существует несколько вариантов коктейля: классический с ромом, мохито с водкой и безалкогольный. А их рецепт от экспертов Prime выглядит так:
Для приготовления "мохито" понадобятся следующие ингредиенты:
▪️ половинка лайма;
▪️ коричневый сахар - 3-4 ч.л.;
▪️ свежая мята - 4-6 листиков;
▪️ белый ром (для приготовления классического) - 60 мл;
▪️ или водка Prime (для "мохито" с водкой) - 30 мл;
▪️ вода газированная;
▪️ лед.
Способ приготовления:
1. Положить в стакан листьев свежей мяты и растолочь его ступкой или ложкой.
2. Добавить сахар и сок, выжатый из половинки лайма.
3. Наверх заполнить стакан кубиками льда.
4. Добавить белый ром или водку Prime, если хотите приготовить алкогольный коктейль, и хорошо смешать.
5. Оставшееся в стакане заполнить содовой.
"Можно дополнительно использовать половинку лайма, закрепив ее на стакане, или положить веточку мяты. Такие несложные пять шагов и вы получите вкуснейший коктейль", - отмечают в Prime.
Как сообщалось в УНН, украинский бренд Koktebel выпустил готовые летние коктейли в бутылке.