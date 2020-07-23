Лучшие рецепты "мохито": рекомендует Prime

КИЕВ. 23 июля. УНН. В этом году лето радует солнечной погодой. И иногда чрезмерная жара - тоже не исключение. А потому, когда отпуск уже позади, или ее еще надо дождаться, абсолютно доступны каждому варианты, как освежиться, утолить жажду и получить удовольствие. Для этого существует любимый "мохито", секретом приготовления его поделились эксперты украинского водочного бренда Prime, передает УНН.