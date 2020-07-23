Лучшие рецепты "мохито": рекомендует Prime

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 67330 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104030 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108931 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136940 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111804 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133215 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102386 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102637 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104842 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102189 просмотра

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Лучшие рецепты "мохито": рекомендует Prime

Лучшие рецепты "мохито": рекомендует Prime

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В этом году лето радует солнечной погодой. И иногда чрезмерная жара - тоже не исключение. А потому, когда отпуск уже позади, или ее еще надо дождаться, абсолютно доступны каждому варианты, как освежиться, утолить жажду и получить удовольствие. Для этого существует любимый "мохито", секретом приготовления его поделились эксперты украинского водочного бренда Prime, передает УНН.

В общем, "мохито" родилось на Кубе, и сегодня этот напиток едва не самый популярный в мире. И его очень просто приготовить дома: для себя и друзей.

Итак, существует несколько вариантов коктейля: классический с ромом, мохито с водкой и безалкогольный. А их рецепт от экспертов Prime выглядит так:

Для приготовления "мохито" понадобятся следующие ингредиенты:

▪️ половинка лайма;
▪️ коричневый сахар - 3-4 ч.л.;
▪️ свежая мята - 4-6 листиков;
▪️ белый ром (для приготовления классического) - 60 мл;
▪️ или водка Prime (для "мохито" с водкой) - 30 мл;
▪️ вода газированная;
▪️ лед.

Способ приготовления:
1. Положить в стакан листьев свежей мяты и растолочь его ступкой или ложкой.
2. Добавить сахар и сок, выжатый из половинки лайма.
3. Наверх заполнить стакан кубиками льда.
4. Добавить белый ром или водку Prime, если хотите приготовить алкогольный коктейль, и хорошо смешать.
5. Оставшееся в стакане заполнить содовой.

"Можно дополнительно использовать половинку лайма, закрепив ее на стакане, или положить веточку мяты. Такие несложные пять шагов и вы получите вкуснейший коктейль", - отмечают в Prime.

Как сообщалось в УНН, украинский бренд Koktebel выпустил готовые летние коктейли в бутылке.

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