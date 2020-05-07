Fragolino, Spritz і Sangria: KOKTEBEL випустив готові літні коктейлі в пляшці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Український бренд KOKTEBEL випустив нову лінійку літніх алкогольних напоїв, передає УНН з посиланням на сайт виробника.
До складу колекції увійшли три газовані винні напої: Fragolino, Spritz і Sangria. Це - три найвідоміші напої Італії, Німеччини та Іспанії.
Фраголіно (Fragolino, fragola - по-італійськи полуниця) - це легкий напівсолодкий газований винний напій з солодким витонченим смаком соковитої літньої полуниці і ніжним ароматом фруктів.
"Батьківщиною Fragolino є Італія, де цей напій більш відомий як полуничне вино, а тепер в списку країн-творців світових трендів і Україна", - інформують в KOKTEBEL.
Газований винний напій Cпрітц (Spritz) - популярний аперитив з присутньою в смаку характерною цитрусовою гіркуватістю оранжевого кольору на основі білого вина з додаванням натурального соку апельсина. Має свіжий цитрусовий аромат, яскравий смак з нотками пряних трав.
"Підкоривши всю Німеччину та Італію, тепер цей напій виробляється в Україні, нічим не поступаючись своїм європейським аналогам", - говорять творці напою
Іспанський трендовий напій Сангрія (Sangria) від ТМ KOKTEBEL - це унікальний напій для ринку в даному форматі.
"Для його приготування використовуються добірні європейські сорти винограду з додаванням натуральних соків цитрусових.
Напій має яскравий рубіновий колір, насичений аромат червоних фруктів, а пікантності оксамитовому смаку надає легка гірчинка цитрусової шкірки", - розповіли в KOKTEBEL.
У KOKTEBEL кажуть, що дані напої - це готові коктейлі в пляшці, до яких досить додати часточку апельсина або ягоди.
"Більш того, такий готовий коктейль буде як ніколи доречний для домашніх посиденьок в період сьогоднішніх тимчасових карантинних обмежень, коли немає можливості відвідати улюблений бар", - наголошує виробник.
Як писав УНН, в цьому році на українському ринку алкоголю з'явився новий винний напій небесно-блакитного кольору CAPRIZO.