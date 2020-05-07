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Fragolino, Spritz и Sangria: KOKTEBEL выпустил готовые летние коктейли в бутылке

Киев • УНН

 • 77045 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинский бренд KOKTEBEL выпустил новую линейку летних алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.

Fragolino, Spritz и Sangria: KOKTEBEL выпустил готовые летние коктейли в бутылке

В состав коллекции вошли три газированные винные напитки: Fragolino, Spritz и Sangria. Это — три самых известных напитка Италии, Германии и Испании.

Фраголино (Fragolino, fragola — по-итальянски клубника) — это легкий полусладкий газированный винный напиток со сладким изящным вкусом сочной летней клубники и нежным ароматом фруктов.

“Родиной Fragolino является Италия, где этот напиток более известен как клубничное вино, а теперь в списке стран-создателей мировых трендов и Украина”, — информируют в KOKTEBEL.

Газированный винный напиток Cпритц (Spritz) — популярный аперитив с присутствующей во вкусе характерной цитрусовой горчинкой оранжевого цвета на основе белого вина с добавлением натурального сока апельсина. Имеет свежий цитрусовый аромат, яркий вкус с нотками пряных трав.

“Покорив всю Германию и Италию, теперь этот напиток производится в Украине, ничем не уступая своему европейскому аналогу”, — говорят создатели напитка

Испанский трендовый напиток Сангрия (Sangria) от ТМ KOKTEBEL — это уникальный напиток для рынка в данном формате.

“Для его приготовления используются отборные европейские сорта винограда с добавлением натуральных соков цитрусовых.

Напиток имеет яркий рубиновый цвет, насыщенный аромат красных фруктов, а пикантности бархатистому вкусу придает лёгкая горчинка цитрусовой корочки”, — рассказали в KOKTEBEL.

В KOKTEBEL говорят, что данные напитки — это готовые коктейли в бутылке, к которым достаточно добавить дольку апельсина или ягоды.

“Более того, такой готовый коктейль будет как никогда уместен для домашних посиделок в период сегодняшних временных карантинных ограничений, когда нет возможности посетить любимый бар”, — подчеркивает производитель.

Как писал УНН, в этом году на украинском рынок алкоголя появился новый винный напиток небесно-голубого цвета CAPRIZO.

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