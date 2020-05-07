Fragolino, Spritz и Sangria: KOKTEBEL выпустил готовые летние коктейли в бутылке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинский бренд KOKTEBEL выпустил новую линейку летних алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.
В состав коллекции вошли три газированные винные напитки: Fragolino, Spritz и Sangria. Это — три самых известных напитка Италии, Германии и Испании.
Фраголино (Fragolino, fragola — по-итальянски клубника) — это легкий полусладкий газированный винный напиток со сладким изящным вкусом сочной летней клубники и нежным ароматом фруктов.
“Родиной Fragolino является Италия, где этот напиток более известен как клубничное вино, а теперь в списке стран-создателей мировых трендов и Украина”, — информируют в KOKTEBEL.
Газированный винный напиток Cпритц (Spritz) — популярный аперитив с присутствующей во вкусе характерной цитрусовой горчинкой оранжевого цвета на основе белого вина с добавлением натурального сока апельсина. Имеет свежий цитрусовый аромат, яркий вкус с нотками пряных трав.
“Покорив всю Германию и Италию, теперь этот напиток производится в Украине, ничем не уступая своему европейскому аналогу”, — говорят создатели напитка
Испанский трендовый напиток Сангрия (Sangria) от ТМ KOKTEBEL — это уникальный напиток для рынка в данном формате.
“Для его приготовления используются отборные европейские сорта винограда с добавлением натуральных соков цитрусовых.
Напиток имеет яркий рубиновый цвет, насыщенный аромат красных фруктов, а пикантности бархатистому вкусу придает лёгкая горчинка цитрусовой корочки”, — рассказали в KOKTEBEL.
В KOKTEBEL говорят, что данные напитки — это готовые коктейли в бутылке, к которым достаточно добавить дольку апельсина или ягоды.
“Более того, такой готовый коктейль будет как никогда уместен для домашних посиделок в период сегодняшних временных карантинных ограничений, когда нет возможности посетить любимый бар”, — подчеркивает производитель.
Как писал УНН, в этом году на украинском рынок алкоголя появился новый винный напиток небесно-голубого цвета CAPRIZO.