Найкращі рецепти "мохіто": рекомендує Prime
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Цьогоріч літо тішить сонячною погодою. Та подекуди надмірна спека - теж не виключення. А тому, коли відпустка вже позаду, або її ще треба дочекатися, є абсолютно доступні кожному варіанти, як освіжитися, втамувати спрагу та отримати задоволення. Для цього існує улюблений "мохіто", секретом приготування його поділилися експерти українського горілчаного бренду Prime, передає УНН.
Загалом, "мохіто" народилося на Кубі, і сьогодні цей напій чи не найпопулярніший у світі. Та його дуже просто приготувати вдома: для себе і друзів.
Отже, існує декілька варіантів коктейлю: класичний з ромом, мохіто з горілкою та безалкогольний. А їх рецепт від експертів Prime виглядає так:
Для приготування "мохіто" знадобляться такі інгредієнти:
▪️ половинка лайму;
▪️ коричневий цукор – 3-4 ч.л.;
▪️ свіжа м’ята – 4-6 листиків;
▪️ білий ром (для приготування класичного) – 60 мл;
▪️ або горілка Prime (для "мохіто" з горілкою) – 30 мл;
▪️ вода газована;
▪️ лід.
Спосіб приготування:
1. Покласти до склянки листя свіжої м'яти та потовкти його ступкою або ложкою.
2. Додати цукор та сік, вижатий з половинки лайму.
3. Доверху заповнити склянку кубиками льоду.
4. Додати білий ром або горілку Prime, якщо бажаєте приготувати алкогольний коктейль, та добре змішати.
5. Місце, що залишилося у склянці заповнити содовою.
"Можна додатково використати половинку лайму, закріпивши її на склянці, або покласти гілочку м'яти. Такі нескладні п'ять кроків і ви матимете надзвичайно смачний коктейль", - зауважують у Prime.
Як повідомлялося в УНН, український бренд Koktebel випустив готові літні коктейлі в пляшці.