Найкращі рецепти "мохіто": рекомендує Prime

Загалом, "мохіто" народилося на Кубі, і сьогодні цей напій чи не найпопулярніший у світі. Та його дуже просто приготувати вдома: для себе і друзів.

Отже, існує декілька варіантів коктейлю: класичний з ромом, мохіто з горілкою та безалкогольний. А їх рецепт від експертів Prime виглядає так:

Для приготування "мохіто" знадобляться такі інгредієнти:

▪️ половинка лайму;

▪️ коричневий цукор – 3-4 ч.л.;

▪️ свіжа м’ята – 4-6 листиків;

▪️ білий ром (для приготування класичного) – 60 мл;

▪️ або горілка Prime (для "мохіто" з горілкою) – 30 мл;

▪️ вода газована;

▪️ лід.

Спосіб приготування:

1. Покласти до склянки листя свіжої м'яти та потовкти його ступкою або ложкою.

2. Додати цукор та сік, вижатий з половинки лайму.

3. Доверху заповнити склянку кубиками льоду.

4. Додати білий ром або горілку Prime, якщо бажаєте приготувати алкогольний коктейль, та добре змішати.

5. Місце, що залишилося у склянці заповнити содовою.

"Можна додатково використати половинку лайму, закріпивши її на склянці, або покласти гілочку м'яти. Такі нескладні п'ять кроків і ви матимете надзвичайно смачний коктейль", - зауважують у Prime.

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