ТОП-3 коктейля літа, що минає, від горілчаного бренду Prime
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Серпень - щедрий місяць на теплі, сонячні дні, а також на дозрілі фрукти. Крім консервацій, фрукти можна використовувати як основу для приготування алкогольних коктейлів. Горілчаний бренд Prime приготував підбірку трьох коктейлів літа, що минає, головними інгредієнтами яких є дозрілий персик і горілка, передає УНН.
Ванільний бриз
Складові:
- Горілка - 250 мл;
- Стиглі персики - 600 - 700 г;
- Ванільний екстракт - 2 ч. ложки;
- Цукор - 120 г;
- Лимонний сік - 50 мл;
- Вода - 150 мл;
Приготування:
Приготуйте цукровий сироп. Для цього доведіть 150 мл води до кипіння і додайте цукор. Потримайте на повільному вогні, помішуючи, поки весь цукор не розчиниться. Залиште остигати.
Зніміть з персиків шкірку, видаліть кісточки. З м'якоті за допомогою блендера приготуйте однорідне пюре. У процесі подрібнення додайте лимонний сік.
Змішайте персикове пюре з горілкою, цукровим сиропом і ванільним екстрактом. Розлийте по стерилізованих пляшках.
Зберігати в холодильнику не більше 5-ти днів. Перед вживанням добре струсіть пляшку.
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Літній персик
Складові:
- 60 мл. білого вина;
- 30 гр. персикового пюре;
- 30 мл. горілки;
- 15 мл. лимонного соку;
- 1 ч. л. нектару агави;
- 2 гілочки чебрецю;
- 2 ст. льоду.
Приготування:
Покладіть листя чебрецю в шейкер і потовчіть товкачем.
Заповніть льодом і додайте вино, персикове пюре, персикову горілку, лимонний сік, нектар агави і добре потрясіть.
Процідіть коктейль через стрейнер в великий келих для білого вина, наповнений льодом.
Прикрасьте коктейль часточкою персика і гілочкою чебрецю.
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Персик на пляжі
Складові:
- персиковий лікер - 30 мл;
- горілка - 15 мл;
- журавлинний сік - 30 мл;
- сік грейпфрута - 30 мл.
Приготування:
З'єднайте всі інгредієнти в стакані змішувача з льодом і розмішати.
Подавати коктейль потрібно в склянці хайбол.
Як раніше повідомлялося в УНН, ЛГЗ "Prime" увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України.