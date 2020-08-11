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ТОП-3 коктейля літа, що минає, від горілчаного бренду Prime

ТОП-3 коктейля літа, що минає, від горілчаного бренду Prime

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Серпень - щедрий місяць на теплі, сонячні дні, а також на дозрілі фрукти. Крім консервацій, фрукти можна використовувати як основу для приготування алкогольних коктейлів. Горілчаний бренд Prime приготував підбірку трьох коктейлів літа, що минає, головними інгредієнтами яких є дозрілий персик і горілка, передає УНН.

Ванільний бриз

Складові:

- Горілка - 250 мл;

- Стиглі персики - 600 - 700 г;

- Ванільний екстракт - 2 ч. ложки;

- Цукор - 120 г;

- Лимонний сік - 50 мл;

- Вода - 150 мл;

Приготування:

Приготуйте цукровий сироп. Для цього доведіть 150 мл води до кипіння і додайте цукор. Потримайте на повільному вогні, помішуючи, поки весь цукор не розчиниться. Залиште остигати.

Зніміть з персиків шкірку, видаліть кісточки. З м'якоті за допомогою блендера приготуйте однорідне пюре. У процесі подрібнення додайте лимонний сік.

Змішайте персикове пюре з горілкою, цукровим сиропом і ванільним екстрактом. Розлийте по стерилізованих пляшках.

Зберігати в холодильнику не більше 5-ти днів. Перед вживанням добре струсіть пляшку.

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Літній персик

Складові:

- 60 мл. білого вина;

- 30 гр. персикового пюре;

- 30 мл. горілки;

- 15 мл. лимонного соку;

- 1 ч. л. нектару агави;

- 2 гілочки чебрецю;

- 2 ст. льоду.

Приготування:

Покладіть листя чебрецю в шейкер і потовчіть товкачем.

Заповніть льодом і додайте вино, персикове пюре, персикову горілку, лимонний сік, нектар агави і добре потрясіть.

Процідіть коктейль через стрейнер в великий келих для білого вина, наповнений льодом.

Прикрасьте коктейль часточкою персика і гілочкою чебрецю.

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Персик на пляжі

Складові:

- персиковий лікер - 30 мл;

- горілка - 15 мл;

- журавлинний сік - 30 мл;

- сік грейпфрута - 30 мл.

Приготування:

З'єднайте всі інгредієнти в стакані змішувача з льодом і розмішати.

Подавати коктейль потрібно в склянці хайбол.

Як раніше повідомлялося в УНН, ЛГЗ "Prime" увійшов до ТОП-20 інноваційних компаній України.

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