ТОП-5 коктейлів для зустрічі осені від горілчаного бренду Prime
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Спекотних днів стає все менше, а теплих ночей тим більше. У прохолодні вечори вже хочеться не освіжаючих коктейлів, а навпаки - зігріваючих. Горілчаний бренд Prime приготував підбірку п'яти зігріваючих коктейлів, головними інгредієнтами яких є овочі, соки і горілка, передає УНН.
Домашній рецепт Кривавої Мері
Складові:
- томатний сік - 150 грам;
- горілка - 75 мл;
- лимонний сік - 15 мл;
- сіль - 1 грам;
- перець - 1 грам;
- селера - 1 гілочка;
- соус Табаско - 3 краплі (необов'язково);
- соус Вустерс - 3 краплі (необов'язково).
приготування:
З'єднайте всі інгредієнти в шейкері і розмішайте.
Подавати коктейль потрібно в склянці хайбол.
Гранд коктейль з горілкою
Складові:
- горілка;
- мартіні;
- оливки.
приготування:
З'єднайте всі інгредієнти в шейкері і розмішайте.
Крім того, цей коктейль подається обов'язково з оливками.
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Коктейль на основі горілки, з м'ятою та огірком
Складові:
- джин або горілка - 90 г;
- огірок - 2 скибочки;
- м'ята - 4 листочка;
- сік лайма - 1 ст. л;
- цукор - 1 ч. л;
- колотий лід.
приготування:
У шейкері змішати 2 скибочки огірка, 4 листочка м'яти, сік лайма і цукор, розмішати ложкою.
Додати в шейкер джин або горілку і наповнити шейкер льодом, добре перемішати.
Подавати коктейль в келихах для мартіні, прикрасивши скибочками огірка.
Коктейль "Боярський"
Складові:
- горілка 20 мл;
- гренадин 20 мл;
- соус табаско 2 мл.
приготування:
У шот влити Гренадін, слідом - горілку, наостанок капнути табаско.
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Настоянка з гарбуза на горілці
Складові:
- гарбуз - 1 кг;
- горілка - 1 л (або менше, залежить від бажаної міцності алкоголю);
- цукор - 150 г та вода (для приготування сиропу);
- 150 мл меленої кориці;
- мускат - щіпка;
- ванілін - 10 г;
приготування:
- Почистити гарбуз і нарізати шматочками 5х5 см. Поставити в ємність і залити горілкою. Отриману суміш залишити настоюватися в затемненому місці на 2-х тижневий термін, періодично збовтувати.
- Готову настоянку і сироп змішати, потім залишити настоятися в темному прохолодному місці на кілька тижнів. Після закінчення терміну рідину слід додатково піддати фільтрації.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні успішно освоєно тренд на готові алкогольні коктейлі в пляшках.