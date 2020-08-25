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ТОП-5 коктейлів для зустрічі осені від горілчаного бренду Prime

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Спекотних днів стає все менше, а теплих ночей тим більше. У прохолодні вечори вже хочеться не освіжаючих коктейлів, а навпаки - зігріваючих. Горілчаний бренд Prime приготував підбірку п'яти зігріваючих коктейлів, головними інгредієнтами яких є овочі, соки і горілка, передає УНН.

ТОП-5 коктейлів для зустрічі осені від горілчаного бренду Prime

Домашній рецепт Кривавої Мері

Складові:

- томатний сік - 150 грам;

- горілка - 75 мл;

- лимонний сік - 15 мл;

- сіль - 1 грам;

- перець - 1 грам;

- селера - 1 гілочка;

- соус Табаско - 3 краплі (необов'язково);

- соус Вустерс - 3 краплі (необов'язково).

приготування:

З'єднайте всі інгредієнти в шейкері і розмішайте.

Подавати коктейль потрібно в склянці хайбол.

Гранд коктейль з горілкою

Складові:

- горілка;

- мартіні;

- оливки.

приготування:

З'єднайте всі інгредієнти в шейкері і розмішайте.

Крім того, цей коктейль подається обов'язково з оливками.

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Коктейль на основі горілки, з м'ятою та огірком

Складові:

- джин або горілка - 90 г;

- огірок - 2 скибочки;

- м'ята - 4 листочка;

- сік лайма - 1 ст. л;

- цукор - 1 ч. л;

- колотий лід.

приготування:

У шейкері змішати 2 скибочки огірка, 4 листочка м'яти, сік лайма і цукор, розмішати ложкою.

Додати в шейкер джин або горілку і наповнити шейкер льодом, добре перемішати.

Подавати коктейль в келихах для мартіні, прикрасивши скибочками огірка.

Коктейль "Боярський"

Складові:

- горілка 20 мл;

- гренадин 20 мл;

- соус табаско 2 мл.

приготування:

У шот влити Гренадін, слідом - горілку, наостанок капнути табаско.

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Настоянка з гарбуза на горілці

Складові:

- гарбуз - 1 кг;

- горілка - 1 л (або менше, залежить від бажаної міцності алкоголю);

- цукор - 150 г та вода (для приготування сиропу);

- 150 мл меленої кориці;

- мускат - щіпка;

- ванілін - 10 г;

приготування:

- Почистити гарбуз і нарізати шматочками 5х5 см. Поставити в ємність і залити горілкою. Отриману суміш залишити настоюватися в затемненому місці на 2-х тижневий термін, періодично збовтувати.

- Готову настоянку і сироп змішати, потім залишити настоятися в темному прохолодному місці на кілька тижнів. Після закінчення терміну рідину слід додатково піддати фільтрації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні успішно освоєно тренд на готові алкогольні коктейлі в пляшках.

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